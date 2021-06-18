Meram Belediyesi tarafından ilçe genelinde haşere ile mücadele çalışmalarına start verildi - Son Dakika

Meram'da hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte ortaya çıkan karasinek, sivrisinek gibi haşerelerle mücadele başladı.

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından haşerelerin üreme kaynağı olan su kanalları, havuzlar, su birikintileri, organik atıkların bulunduğu yerler, çöp konteynerleri, gübrelikler, pazar yerleri gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

BİYOSİDAL ÜRÜNLER KULLANILIYOR

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, haşere ile mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen biyosidal ürünlerin kullanıldığı kaydedilirken; "Bu kapsamda yaz boyunca 3 bin litre biyosidal ürün, tekniğine uygun olarak kullanılacaktır. Yine larva mücadelesinde, sadece larvaları etkileyen, hiçbir yan etkisi bulunmayan biyosidal ürünler tercih edilmektedir." cümlelerine yer verildi.

BELİRLİ PERİYOTLARLA İLAÇLANIYOR

Yapılan açıklamada ilaçlama çalışmaları hakkında detaylı bilgi verilirken, "Hava şartlarının uygunluğuna göre uçkun mücadelesinde 6 ekip ile tüm cadde ve sokaklarımız ortalama bir haftalık periyotlarla ilaçlanıyor. Çalışmalarımızda U.L.V. cihazı kullanılırken sabah 06.00-10.00, akşam 18.00-22.00 saatleri arasında periyodik olarak ilaçlama işlemini sürdürüyoruz." denildi.

Açıklamanın devamında, vatandaşların haşere ile mücadele noktasında taleplerini Meram Belediyesi'nin 444 3 042 no'lu iletişim numarasından iletebileceği belirtildi.