Meram belediyesi tesislerinde kış dönemi kayıtları başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tesislerinde Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor tutkunları için kış dönemi kayıtları başladı.



Meram Belediyesi spor tesislerinde kış dönemi kayıtları başladı. 7'den 70'e her kesimin en modern şartlarda spor yapabileceği tesisler, cazip şartlarda üyelik imkanı sunuyor. Spor yaparak sağlıklı bir yaşamı tercih edecek olanların, Meram Belediyesine ait Rabia Spor Merkezi, Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi, Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi'ne müracaat etmeleri yeterli olacak.



"Tüm vatandaşlarımızı bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum"



Sağlıklı ve mutlu bir hayat için sporun gerekliliğine vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm vatandaşları Meram Belediyesinin tesislerinde sunulan bu imkandan yararlanmaya davet etti. Meram Belediyesine ait tesislerin sporseverlere modern ve hijyenik bir ortamda spor yapma imkanı sunduğunu belirten Başkan Kavuş, "Belediyeye ait tesislerimiz vatandaşlarımıza, okçuluktan tenise, cimnastikten fitnessa kadar geniş bir yelpazede en iyi şartlarda spor yapma imkanı sunuyor. Bu olanağı değerlendirmenin insanımıza sağlıktan sosyalleşmeye kadar birçok açıdan yarar sağlayacağı su götürmez bir gerçektir. En modern spor teçhizatlarıyla donattığımız tesislerimiz, kış dönemi boyunca da vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya ve bu tesislerimizden yararlanmaya davet ediyorum" dedi. - KONYA