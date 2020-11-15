Meram Belediyesi 'Türk Okçuluğu Kış Turnuvası' düzenliyor

Konya'nın Meram İlçe Belediyesi, yeni nesillere okçuluğu sevdirebilmek ve teşvik etmek amacıyla 'Türk Okçuluğu Kış Turnuvası' düzenliyor.

Meram Belediyesi, ata sporumuz okçuluğu yaşatmak ve gelecek nesillerin bu spora karşı ilgilerini artırabilmek amacıyla önemli bir turnuvaya imza attı. Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisinde gerçekleştirilecek 'Meram Belediyesi Türk Okçuluğu Kış Turnuvası'nın müracaatları 21- 30 Kasım tarihleri arasında online olarak yapılacak. Turnuva tarihi ise 5-6-7 Aralık 2020. Minikler (2012-2010 doğumlular), Yıldızlar (2009-2007 doğumlular) ve Gençler (2006-2003 doğumlular) olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirilecek olan turnuvanın final maçları ise 7 Aralık 2020 Pazartesi saat 16: 00'da gerçekleştirilecek. Turnuvada pandemiye karşı önlemlerde en ince ayrıntısına kadar alınıyor. Yarışmacı ve veliler tesise 'HES kodu' ile girebilecek ancak yarışmanın olduğu bölüme yarışmacılardan başka kimse alınmayacak. Ayrıca maske, sosyal mesafe ve hijyen noktasında da tüm önlemler alınacak, çocukların ve gençlerin bu önlemlere uymaları adına gözetmenler üç gün boyunca kontrollerini sürdürecekler. Meram Belediyesinden yapılan açıklamada yarışma hakkında daha fazla bilgi edinmek ve diğer tüm detayları öğrenmek isteyenlerin www. meram.bel.tr ya da www.meramspor.com adreslerinden bilgi alabilecekleri belirtildi.

Başkan Kavuş, "Okçuluğun insanların adaptasyonu ve motivasyonu artırmasından insana zorluklarla mücadele etmeyi öğretmesine, sabretmeyi alışkanlık haline getirmesinden amaçlı planlı düzenli ve bilimsel çalıştırmaya kadar onlarca yönden kazanım sağladığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, böylesi önemli bir sporu çocuklarımıza ve gençlerimize sevdirebilmek, ilgilerini artırabilmek ve teşvik etmek amacıyla turnuvaya imza attıklarını ifade etti. Organizasyonun, okçuluğun bir ata sporu olması sebebiyle diğer bir bakımdan da köklerimizle sağlam köprüler kurmak ve tarihi değerlere sahip çıkmak anlamı taşıdığını söyleyen Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sporun pek çok hali değerli ve önemlidir. Ama bazıları bizim için çok daha fazla değerli ve önemlidir. Okçuluk gibi, güreş gibi, at binmek gibi Okçuluk, insan bedeni ve ruhuna katkısının yanında bizim için tarihi bir misyonu üstlenmek anlamı taşıyor. Bunu yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak mecburiyetimiz var. Bu turnuvayı böylesi derin bir anlam çerçevesinde planladık. Pandemi sebebiyle mecburiyetten sınırlı sayıda yarışmacının katılmasını öngördük. Ama başvuru ne kadar çok olursa bizim de geleceğe dair umutlarımız o denli artaracaktır. Bu sebeple tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi bu turnuvaya katılmaya davet ediyorum" diye konuştu. - KONYA