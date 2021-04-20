Meram Belediyesi ve Kızılay Meram ihtiyaç sahiplerinin yüzünü bu Ramazan'da güldürüyor - Son Dakika

Meram Belediyesi ve Kızılay Meram ihtiyaç sahiplerinin yüzünü bu Ramazan'da güldürüyor

20.04.2021 17:00
Meram Belediyesi ve Kızılay Meram ihtiyaç sahiplerinin yüzünü bu Ramazan'da güldürüyor, System.String[]

Meram Belediyesi ve Türk Kızılay Meram Şubesi, geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Kızılay Aşevi'nde hazırlanan yemekler, Meram Belediyesi'ne bağlı ekipler ve Türk Kızılay Meram Şubesi gönüllüleri tarafından iftar saati öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yemek dağıtımına katılarak aileleri ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "İyilik hareketinde biz de varız" dedi.

Meram Belediyesi ve Kızılay Meram Şubesi, salgının getirdiği olumsuzluklara rağmen Ramazan tadında bir Ramazan yaşanması için ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kızılay Aşevi'nde hazırlanan iftar ve sahur yemekleri Kızılay gönüllüleri ve Meram Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kızılay gönüllülerine eşlik ederek yemek dağıtımına katılan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu mübarek günlerde insanların yüzünü güldürmekten gönüllere dokunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BAŞKAN KAVUŞ; "TÜM ÇABAMIZ BU MANEVİ İKLİM HAKKIYLA YAŞANABİLSİN DİYE"

Ziyaret ettikleri aile bireyleriyle de sohbet eden Başkan Kavuş, ailelerin gerek özel talepleri gerekse belediye hizmetleri noktasındaki isteklerini de dinledi ve bu istekler doğrultusunda yapılabilecekleri not aldı. Konya'nın ve Meram'ın dayanışma ve yardımlaşma noktasında her zaman örnek çalışmalara imza attığını belirten Başkan Kavuş, bu iyilik hareketinin Ramazan ayında daha da arttığını ifade ederek, "Meram Belediyesi olarak yılın her ayında sosyal yardım ve desteklerle ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya onlara sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Türk Kızılay Meram Şubesi ile de ortak çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Aslında Kızılay Meram Şubesi ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin yılın bir ayında değil her anında yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Kimsesiz büyüklerimizin, yetimlerimizin, ihtiyaç sahibi ailelerimizin yardımına koşuyoruz. Bu mübarek ayda bu iyilik hareketini daha da artırıyoruz ki bu güzel zamanlar en güzel haliyle ve hakkıyla yaşansın. Şunu özellikle belirtmek isterim ki yapılan bu iyilikte en büyük övgüyü Kızılay gönüllülerimiz hak ediyor. Çünkü onlar, en güzel ay olan Ramazan'ın en güzel vakti olan iftar öncesinde sevdikleriyle vakit geçirmek, birlikte olmak yerine Meram'da kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahibi insanların yüzlerini güldürerek bu mübarek ayı layıkıyla ve hakkıyla değerlendiriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Birlikten kuvvet doğar düşüncesi ile Meram Belediyesi olarak bizler de ekiplerimizle ve bireysel olarak bu iyilik hareketine destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Meram Belediyesi ve Kızılay Meram ihtiyaç sahiplerinin yüzünü bu Ramazan'da güldürüyor

Meram Belediyesi, Ramazan, Kızılay, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram Belediyesi ve Kızılay Meram ihtiyaç sahiplerinin yüzünü bu Ramazan'da güldürüyor - Son Dakika


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