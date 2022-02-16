Meram Belediyesinden "Bizim Meram Söyleşileri" - Son Dakika

Meram Belediyesince düzenlenen "Bizim Meram Söyleşileri" Meram'ın yakın tarihine şahitlik etmiş ya da derin araştırmalar yapmış isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Hüseyin Öksüz söyleşisiyle başlayan programların Dr. Kamil Uğurlu, Prof. Dr. Caner Arabacı, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Hüseyin Üzülmez ve Prof. Dr. Ahmet Alkan söyleşileriyle devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, söyleşilerin kentin ve ilçenin kültürüne önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Söyleşilerin, insanı nostaljik bir seyahate çıkardığını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Öğrendiğimiz her yeni şeyle ne denli güzel geleneklere ve büyük bir medeniyete sahip olduğumuzu bir kez daha anlamış olduk. Program, Meram'ın yakın tarihine ışık tutuyor. Biz bu ışığın kalıcı olması için gerçekleştirilen bu söyleşileri kitaplaştırarak Meram'ın kültür dünyasına kattığımız çok sayıda esere bu eseri de ekleyeceğiz."

Açıklamada, programların, Meram Belediyesi YouTube kanalından her pazar saat 18.00'de yayınlandığı, sonraki bölümlerinde Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Uz, Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Aydın Çavuş'un oğlu Prof. Dr. Ayhan Azzem Aydınöz, Konya Mutfağı kitabının yazarı Saime Yardımcı'nın söyleşilerinin yer alacağı bildirildi.