Meram Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına internet desteği - Son Dakika

Meram Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına internet desteği

20.12.2020 16:21
Meram Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına internet desteği, System.String[]

Meram Belediyesi, uzaktan eğitime devam eden ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için internet desteği veriyor.

Meram Belediyesi, uzaktan eğitime devam eden ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için internet desteği veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, destek çerçevesinde yapılan çalışmayla ihtiyaç sahibi ailelerin bireysel hatlarına internet paketinin otomatik olarak yüklendiği ve fatura ödemelerinin belediye tarafından yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda ilçe sınırlarında bulunan ve Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden destek alan 565 ailenin, eğitimlerine devam eden yaklaşık bin 100 çocuğunun aylık 4 GB internet hizmetinden yararlanacağı bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitimin kesintisiz bir süreç olması gerektiğini anımsattı.

Desteği iki yönlü olarak değerlendirdiklerini aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"İlk yönü, pandeminin etkisini artırması ve beraberinde getirdiği kısıtlamaların yeniden başlamasıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize her zamankinden daha fazla eğildiğimizin bir göstergesi olması. İkincisi ise eğitime her fırsatta destek veren bir kurum olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının da herhangi bir korku yaşamadan eğitimlerine devam etmelerini sağlamış olmak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tüm aileleri tek tek arayarak hangi operatörü kullandıklarını tespit edip taleplerini aldı. Bu rakamlara göre Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce gerekli çalışma ve anlaşmalar yapılarak çocuklarımıza internet paketleri hediye olarak gönderildi. Bugün için tüm ailelerin olduğu gibi bizim içinde en önemli şey çocuklarımızın eğitimlerine en verimli şekilde devam etmeleri. Meram Belediyesi olarak eğitim alanında her daim desteğimiz oldu, olmaya da devam edecek. Bu destekle de çocuklarımız hiçbiri eğitimlerinden geri kalmayacaklar inşallah."

Meram Belediyesi, Fatura, Meram, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meram Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına internet desteği - Son Dakika


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