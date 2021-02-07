Meram Belediyesine bağlı zabıta ekipleri marketlerde fiyat denetimi yaptı - Son Dakika

Meram Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin, kontrolsüz fiyat artışlarının önüne geçmek için ilçedeki market ve alış veriş merkezlerinde düzenli fiyat denetimlerine devam ettiği bildirildi.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Hemşehrilerimizin sağlığının tehlikeye atılmasına da, ederinden fazla ödemelerine de geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiket fiyatlarındaki artışları inceleme çalışmalarının sıklaştırıldığını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, şunları kaydetti:

"Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sıkıntı yaşayan insanlarımız varken keyfi fiyat artışı yapanlara asla göz yumamayız, yummayız. Bu sebeple periyodik aralıklarla sürdürdüğümüz denetimlerimizi daha da sıklaştırıp daha da derinleştirdik. Hemşehrilerimizin sağlığının tehlikeye atılmasına da ederinden fazla para ödemesine de gönlümüz asla razı olmayacaktır. Bu sebeple market ürünleri kaça almış, kaça satıyor hepsini tek tek inceliyoruz. Yaptığımız denetimlerde esnafımızın büyük çoğunlukla bu noktada hassas davrandığını görmüş olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ama bu noktada toplum çıkarlarını düşünmeden hareket eden, fahiş fiyat uygulayarak toplum vicdanını rahatsız edecek derecede etiketlerle raflarını dolduran esnafa da gerekli cezai işlemleri uygulamaya devam edeceğiz."