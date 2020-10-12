Meram Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 353 milyon TL - Son Dakika

Meram Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 353 milyon TL

12.10.2020 15:08
Meram Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 353 milyon TL, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında 2021 yılı bütçesi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında 2021 yılı bütçesi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. 353 milyon TL olarak kabul edilen bütçede aslan payını yine yatırımların aldığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "2021'de de asıl gücümüz yüzde 50'den fazla artan bütçemizden çok Meram'a hizmet heyecanımız olacak" diye konuştu.

Meram Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında belediyenin 2021 yılı bütçesi oybirliği ile kabul edildi. 353 milyon TL olarak kabul edilen bütçede aslan payını yine yatırımlar aldı. En büyük pay 94 milyon 903 bin 95 TL ile Fen İşleri Müdürlüğüne ayrılırken, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 48 milyon 876 bin 742 TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne de 37 milyon 877 bin173 TL bütçe belirlendi. Bütçede 2021 yılında sermaye giderleri 91milyon 130 bin 505 TL, mal ve hizmet alım giderleri ise yaklaşık 152 milyon TL olarak öngörüldü. Toplantıda ayrıca, belediyenin 2021 bütçesine ait 12 maddelik Bütçe Kararnamesi de meclis tarafından kabul edildi.

"2020 pandemiye rağmen Meram yatırımları için güzel bir yıldı, 2021 çok daha güzel olacak"

Meram Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı sonucunda bütçenin büyük kısmının yatırımlar için ayrıldığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bütçenin hedefler göz önünde bulundurularak ciddi ve titiz bir çalışmanın ürünü olduğuna vurgu yaptı. Meram'ın 2021 yılını güçlü bir mali yapı ile karşılayacağını ifade eden Başkan Kavuş, "2020 yılı pandemiye rağmen Meramımız için oldukça güzel, bizim için de başarılı bir yıl oldu. 2021 yılının her yönden çok daha iyi olacağından hemşehrilerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Özellikle acil çözüm bekleyen sorunlar için yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecek. Bütçe rakamları ve yatırımlarımız gibi artan bir diğer şey de heyecanımız. Meram'a hizmet yolunda her geçen gün artan heyecanımız esasen en büyük sermayemizdir. Her zaman övündüğümüz şeffaf yapımız bu bütçemizde de kendini bir kez daha ortaya koydu. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda olduğu gibi bütçe görüşmelerinde de destek veren meclis üyelerimize teşekkür ediyor, bütçemizin Meram'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Meram Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 353 milyon TL
Meram Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 353 milyon TL

Türk Lirası, Meram, Konya, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meram Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 353 milyon TL - Son Dakika

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