Huzur Kafe yenilendi - Son Dakika

Kafe Meram Huzur eşsiz manzarası ve yepyeni yüzüyle hizmet vermeye başladı.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Köyceğiz Caddesi'nde Huzur Evi'nin karşısında bulunan ve Huzur Kafe olarak bilinen alanın "Kafe Meram Huzur" adıyla yeniden hizmet vermeye başladı belirtildi.

Yaklaşık 4 bin metrekare bir alan üzerinde Konya'ya hakim bir yamaçta bulunan mekanın, baştan sona yenilendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"350 metrekare kapalı alanı 300 metrekare yarı açık alanı bulunan kafede aynı anda yaklaşık 500 kişi hizmet alabiliyor. Tamamen şeffaf bir üretim alanına sahip 'Kafe Meram Huzur'da bebek bakım odası, mescid ve engelliler için özel alanlar da mevcut. Eşsiz güzellikte Konya manzarasının 'huzur teras' ve 'huzur bahçe'den oluşan iki ayrı alandan seyredilebildiği kafede bulunan çocuk oyun alanının çevresine konulan masalarda aileler, çocukları oyun oynarken gönül rahatlığıyla hizmetlerden yararlanabiliyor."

Açıklamada, Meram Belediye Başkanı Kavuş'un şu ifadelerine yer verildi:

"Hemşehrilerimizi ve şehir dışından gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek, vakitlerini en güzel şekilde huzur içinde geçirebilmelerini sağlayabilmek adına tüm ayrıntılar düşünülerek hizmete başlattığımız tesisimiz artık misafirlerini bekliyor. Tüm Konya'yı vazgeçemeyecekleri bu güzellikleri yaşamaya davet ediyorum."