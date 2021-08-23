Üye Girişi
Meram Belediyesinin girişimiyle "Huzur Kafe" yeni çehresine kavuştu - Son Dakika

Meram Belediyesinin girişimiyle "Huzur Kafe" yeni çehresine kavuştu

23.08.2021 00:58
Meram Belediyesinin girişimiyle

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin çalışmaları sonucu Huzur Kafe olarak bilinen alan yeni çehresiyle "Kafe Meram Huzur" adıyla hizmet vermeye başladı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin çalışmaları sonucu Huzur Kafe olarak bilinen alan yeni çehresiyle "Kafe Meram Huzur" adıyla hizmet vermeye başladı.

Meram Köyceğiz Caddesi'nde Huzur Evi'nin karşısında bulunan ve Huzur Kafe olarak bilinen alan Meram Belediyesi'nin çalışmaları sonucu yeni çehresine kavuştu. "Kafe Meram Huzur" adıyla yeniden hizmet vermeye başlayan park alanı, Konya'da yaşayanların uğrak mekanı haline geldi. Meram Belediyesi, yıllar boyunca Konyalıları ve şehir dışından gelen misafirleri en güzel şekliyle ağırlayan, yeni ismiyle 'Kafe Meram Huzur'da başlattığı çalışmaları tamamlayarak yeniden hizmete sundu. Yaklaşık 4 bin metrekare bir alan üzerinde Konya'ya hakim bir yamaçta bulunan mekan, baştan sona yenilenerek yepyeni bir çehreye kavuştu. 350 metrekare kapalı alanı 300 metrekare yarı açık alanı bulunan kafede aynı anda yaklaşık 500 kişi hizmet alabiliyor. Tamamen şeffaf bir üretim alanına sahip 'Kafe Meram Huzur'da bebek bakım odası, mescid ve engelliler için özel alanlar da mevcut. Eşsiz güzellikte Konya manzarasının 'huzur teras' ve 'Huzur Bahçe'den oluşan iki ayrı alandan seyredilebildiği kafede bulunan çocuk oyun alanının çevresine konulan masalarda aileler, çocukları oyun oynarken gönül rahatlığıyla hizmetlerden yararlanabiliyor.

"Tüm hemşehrilerimi bu güzelliği yaşamaya davet ediyorum"

Öncelikli hedeflerinin adı yeşil ile özdeşleşmiş Meram'ın bu dokusunu korumak ve olabildiğince artırmak olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Kavuş, bu çerçevede son iki yılda Meram'ın yeşil alanını yaklaşık 500 bin metrekare artırarak ilçeye çok sayıda park ve yeşil alanı ilçeye kazandırdıklarını belirtti. 2021 yılında da bu yöndeki çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Kavuş, yeni park ve yeşil alanların yapımının yanı sıra diğer taraftan da eski parkların daha rantabl hale getirilmesi için revize çalışmaları yürüttüklerini hatırlattı. Başkan Kavuş, bu kapsamda Konya Huzurevi karşısında bulunan ve eski ismi ile Huzur Kafe yeni ismi ile de 'Kafe Meram Huzur'da yürüttükleri çalışmaları nihayetlendirerek alanı yeni çehresiyle Konya'nın ve Konya dışından gelenlerin hizmetine sunduklarını ifade etti. Daha önce müstecir tarafından işletilen ve mezbelelik haline gelen alanda; yeniden inşa edilen kış bahçesi, kapalı, açık ve teras alanı ile diğer her bir ayrıntının en kaliteli hizmeti en iyi şekilde verebilecek şekilde düşünüldüğünü belirten Başkan Mustafa Kavuş, "Hemşehrilerimizi ve şehir dışından gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek, vakitlerini en güzel şekilde huzur içinde geçirebilmelerini sağlayabilmek adına tüm ayrıntılar düşünülerek hizmete başlattığımız tesisimiz artık misafirlerini bekliyor. Tüm Konya'yı vazgeçemeyecekleri bu güzellikleri yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Huzurevi, Hisarcık, Konya, Meram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meram Belediyesinin girişimiyle 'Huzur Kafe' yeni çehresine kavuştu - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar 00:49 Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar "Gülücük"! Herkes paylaşımını konuşuyor Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı 00:03 Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı Yetişkin film yıldızını ses kayıtları yaktı! Karısının boynundan tutup, 23:13 Yetişkin film yıldızını ses kayıtları yaktı! Karısının boynundan tutup, "Senin hatan" diyerek tecavüz etti
AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama: Memurlar mevzuatın dışına çıktı 22:24 AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama: Memurlar mevzuatın dışına çıktı Aslı Melisa Uzun'un kız arkadaşlarıyla samimi pozları tartışma yarattı 22:17 Aslı Melisa Uzun'un kız arkadaşlarıyla samimi pozları tartışma yarattı Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi 21:13 Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu 20:30 Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim? 19:59 Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim?

Son Dakika Haberleri
19:16 Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı
19:10 Fenerbahçe'de gitme sırası Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı
19:03 Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesi yaptı: Şartların oluşması durumunda Kabil Havalimanı'nda kalabiliriz
18:34 Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş
18:22 Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi
18:18 Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler
17:32 Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu
17:02 Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi
Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler         
00:53
Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık         
00:30
İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'ye merkez kurma planı iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Doğru değil İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'ye merkez kurma planı iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Doğru değil         
23:16
Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi         
22:42
Kavgayı ayırmak isteyen eski muhtar silahla vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı Kavgayı ayırmak isteyen eski muhtar silahla vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı         
22:24
Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı         
21:33
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi         
20:32
Eski Bakan Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk paylaşımını yaptı: Yenilikle yeniden buluştum Eski Bakan Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk paylaşımını yaptı: Yenilikle yeniden buluştum         
20:27
Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret         
19:35
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş         
18:35
4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı 4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı         
18:17
Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi         
18:11
Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun? Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?         
16:12
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı         
12:17
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 01:12:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meram Belediyesinin girişimiyle "Huzur Kafe" yeni çehresine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement