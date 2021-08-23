Meram Belediyesinin girişimiyle "Huzur Kafe" yeni çehresine kavuştu - Son Dakika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin çalışmaları sonucu Huzur Kafe olarak bilinen alan yeni çehresiyle "Kafe Meram Huzur" adıyla hizmet vermeye başladı.

Meram Köyceğiz Caddesi'nde Huzur Evi'nin karşısında bulunan ve Huzur Kafe olarak bilinen alan Meram Belediyesi'nin çalışmaları sonucu yeni çehresine kavuştu. "Kafe Meram Huzur" adıyla yeniden hizmet vermeye başlayan park alanı, Konya'da yaşayanların uğrak mekanı haline geldi. Meram Belediyesi, yıllar boyunca Konyalıları ve şehir dışından gelen misafirleri en güzel şekliyle ağırlayan, yeni ismiyle 'Kafe Meram Huzur'da başlattığı çalışmaları tamamlayarak yeniden hizmete sundu. Yaklaşık 4 bin metrekare bir alan üzerinde Konya'ya hakim bir yamaçta bulunan mekan, baştan sona yenilenerek yepyeni bir çehreye kavuştu. 350 metrekare kapalı alanı 300 metrekare yarı açık alanı bulunan kafede aynı anda yaklaşık 500 kişi hizmet alabiliyor. Tamamen şeffaf bir üretim alanına sahip 'Kafe Meram Huzur'da bebek bakım odası, mescid ve engelliler için özel alanlar da mevcut. Eşsiz güzellikte Konya manzarasının 'huzur teras' ve 'Huzur Bahçe'den oluşan iki ayrı alandan seyredilebildiği kafede bulunan çocuk oyun alanının çevresine konulan masalarda aileler, çocukları oyun oynarken gönül rahatlığıyla hizmetlerden yararlanabiliyor.

"Tüm hemşehrilerimi bu güzelliği yaşamaya davet ediyorum"

Öncelikli hedeflerinin adı yeşil ile özdeşleşmiş Meram'ın bu dokusunu korumak ve olabildiğince artırmak olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Kavuş, bu çerçevede son iki yılda Meram'ın yeşil alanını yaklaşık 500 bin metrekare artırarak ilçeye çok sayıda park ve yeşil alanı ilçeye kazandırdıklarını belirtti. 2021 yılında da bu yöndeki çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Kavuş, yeni park ve yeşil alanların yapımının yanı sıra diğer taraftan da eski parkların daha rantabl hale getirilmesi için revize çalışmaları yürüttüklerini hatırlattı. Başkan Kavuş, bu kapsamda Konya Huzurevi karşısında bulunan ve eski ismi ile Huzur Kafe yeni ismi ile de 'Kafe Meram Huzur'da yürüttükleri çalışmaları nihayetlendirerek alanı yeni çehresiyle Konya'nın ve Konya dışından gelenlerin hizmetine sunduklarını ifade etti. Daha önce müstecir tarafından işletilen ve mezbelelik haline gelen alanda; yeniden inşa edilen kış bahçesi, kapalı, açık ve teras alanı ile diğer her bir ayrıntının en kaliteli hizmeti en iyi şekilde verebilecek şekilde düşünüldüğünü belirten Başkan Mustafa Kavuş, "Hemşehrilerimizi ve şehir dışından gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek, vakitlerini en güzel şekilde huzur içinde geçirebilmelerini sağlayabilmek adına tüm ayrıntılar düşünülerek hizmete başlattığımız tesisimiz artık misafirlerini bekliyor. Tüm Konya'yı vazgeçemeyecekleri bu güzellikleri yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu. - KONYA