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Meram Belediyesinin yeni toplu konut hamlesi: Fahrünnisa Evleri - Son Dakika

Meram Belediyesinin yeni toplu konut hamlesi: Fahrünnisa Evleri

15.12.2021 13:39
Meram Belediyesinin yeni toplu konut hamlesi: Fahrünnisa Evleri

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Meram Belediyesinin yeni toplu konut hamlesi "Fahrünnisa Evleri"ni tanıttı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Meram Belediyesinin yeni toplu konut hamlesi "Fahrünnisa Evleri"ni tanıttı.

Tantavi Kültür Merkezi'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Meram Belediye Başkanı Kavuş, yeni başlattıkları 1042 daireden oluşacak toplu konut projesinin Ulurmak Mahallesi sınırlarında yükseleceğini söyledi.

Kavuş, yapılan çalışmayla bölgede ortaya çıkmaya başlayan konut ihtiyacına cevap oluşturacağını ve belediye bütçesi kullanılmayacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projede peşinat ve aylık ödeme tutarı 88 adet 120 metrekare 2+1 daireler için 48 bin lira peşinat ve 2 bin 950 lira aidat. 208 adet 150 metrekare 3+1 daireler için 60 bin lira peşinat, 3 bin 650 lira aidat. 148 adet 170 metrekare 3+1 daireler için 68 bin lira peşinat, 4 bin 200 lira aidat. 80 adet 182 metrekare 4+1 daireler için ise 75 bin lira peşinat, 4 bin 500 lira aidat."

Kavuş ayrıca, Fahrünnisa Evleri ile birlikte son üç yılda toplamda 4 bin 573 konut üretimine başladıklarını ve bunun 537'sini bugüne kadar teslim ettiklerini dile getirdi. Kavuş, başvuruların başladığını belirterek, yoğun ilgisi için vatandaşlara teşekkür etti.

Meram'da Belediyesinin başlattığı kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 2+1, 3+1 ve 4+1 daire şeklinde, zemin+10 ve zemin +11 olarak 13 bloktan, 3 adet parsel üzerinde oluşacak. Hayrünisa Evleri Projesi tamamlanana kadar belediye projenin tüm denetim işini de yürütecek.

22 bin 430 metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde; yeşil alan, çocuk oyun alanları ve spor alanları ile sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak projede her daire için 1 adet de kapalı otopark olacak.

Projede yer alan 6 bin 640 metrekare ticari alanda, site sakinlerinin yanı sıra çevre komşularının da ihtiyaçlarını karşılayacak ve bölgeye ayrıca değer katacak.

Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nde arsa sahipleri için 5, üyeler için 4 farklı büyüklükte daire bulunacak ve zemin katlar için üyelik alınmayacak. Ön kayıt tarihleri 15-24 Aralık olan projeye fahrunnisaevleri.com adresinden online başvuru yapılabilecek.

Mustafa Kavuş, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meram Belediyesinin yeni toplu konut hamlesi: Fahrünnisa Evleri - Son Dakika


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