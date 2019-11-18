Son Dakika Haberleri: Meram Belediyespor Muay Thai Kupasında 10 madalya kazandı
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Meram Belediyespor Muay Thai Kupasında 10 madalya kazandı

6 saat önce

Alanya'da Hasan Karlı İller arası Muay Thai Kupası'na 10 sporcu ile katılan Meram Belediyespor, 10'da 10 galibiyetle şehre döndü.

Meram Belediyespor Muay Thai Kupasında 10 madalya kazandı, System.String[]

Alanya'da Hasan Karlı İller arası Muay Thai Kupası'na 10 sporcu ile katılan Meram Belediyespor, 10'da 10 galibiyetle şehre döndü.

Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Hasan Karlı İller arası Muay Thai Kupası'na 10 sporcuyla katılan Meram Belediyespor, 10 madalya ile şehre döndü.

538 sporcunun katıldığı şampiyonada kulüp sporcuları 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya alarak müsabakaları tamamladılar.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 3 altın 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan takım sporcularını ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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