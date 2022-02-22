Meram Belediyespor, şampiyonadan tam 14 madalya ile döndü

Meram Belediyespor Wushu Takımı sporcuları, 5 – 16 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 14 madalya kazanarak önemli bir başarının daha altına imza attılar. Antrenörlüklerini Mehmet Altınsarı ve Yılmaz Murat'ın yaptığı Meram Belediyesporlu wushu sporcularının 14 madalya ile Meram ve Konya'yı bir kez daha gururlandırdığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Federasyonun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Dünya ve Avrupa Şampiyonası ön hazırlık aşaması ve aynı zamanda Milli Takım seçme müsabakalarının da yer aldığı Wushu Türkiye Şampiyonası'nda ortaya koydukları gayret ve aldıkları başarılar dolayısıyla sporcularımızı tebrik ediyor, ailelerine ve hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şampiyonada derece alan isimler ise şöyle;
Defne TemurWushu Sanda Yıldızlar Türkiye ikincisi
Gözde Zeren Güldal Wushu Sanda Yıldızlar Türkiye ikincisi
Zeynep Suennur Sergül Wushu Sanda Yıldızlar Türkiye üçüncüsü
Rümeysa ArıkoğluWushu Sanda Yıldızlar Türkiye üçüncüsü
Betül DemirbaşWushu Sanda Gençler Türkiye birincisi
Şaheser Ebrar Özavcı Wushu Sanda Gençler Türkiye ikincisi
Gamze Sıla GüldalWushu Sanda Gençler Türkiye ikincisi
Kamil ÜnlüWushu Sanda Gençler Türkiye üçüncüsü
Fatih ÖnalWushu Sanda Gençler Türkiye üçüncüsü
Reyhan GülWushu Sanda Büyükler Türkiye ikincisi
İsa DilbazWushu Sanda Büyükler Türkiye ikincisi
Sıla Özge ÖdenWushu Taolu Gençler Türkiye birincisi
Aynur MuratWushu Taolu Gençler Türkiye birincisi
Mevlana Şems ÖzdemirWushu Taolu Gençler Türkiye birincisi
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