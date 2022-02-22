Meram Belediyespor, şampiyonadan tam 14 madalya ile döndü - Son Dakika
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Meram Belediyespor, şampiyonadan tam 14 madalya ile döndü

Meram Belediyespor, şampiyonadan tam 14 madalya ile döndü

22.02.2022 13:46

Meram Belediyespor Wushu Takımı, 5 – 16 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu.

Meram Belediyespor Wushu Takımı sporcuları, 5 – 16 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 14 madalya kazanarak önemli bir başarının daha altına imza attılar. Antrenörlüklerini Mehmet Altınsarı ve Yılmaz Murat'ın yaptığı Meram Belediyesporlu wushu sporcularının 14 madalya ile Meram ve Konya'yı bir kez daha gururlandırdığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Federasyonun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Dünya ve Avrupa Şampiyonası ön hazırlık aşaması ve aynı zamanda Milli Takım seçme müsabakalarının da yer aldığı Wushu Türkiye Şampiyonası'nda ortaya koydukları gayret ve aldıkları başarılar dolayısıyla sporcularımızı tebrik ediyor, ailelerine ve hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada derece alan isimler ise şöyle;

Defne TemurWushu Sanda Yıldızlar Türkiye ikincisi

Gözde Zeren Güldal Wushu Sanda Yıldızlar Türkiye ikincisi

Zeynep Suennur Sergül Wushu Sanda Yıldızlar Türkiye üçüncüsü

Rümeysa ArıkoğluWushu Sanda Yıldızlar Türkiye üçüncüsü

Betül DemirbaşWushu Sanda Gençler Türkiye birincisi

Şaheser Ebrar Özavcı Wushu Sanda Gençler Türkiye ikincisi

Gamze Sıla GüldalWushu Sanda Gençler Türkiye ikincisi

Kamil ÜnlüWushu Sanda Gençler Türkiye üçüncüsü

Fatih ÖnalWushu Sanda Gençler Türkiye üçüncüsü

Reyhan GülWushu Sanda Büyükler Türkiye ikincisi

İsa DilbazWushu Sanda Büyükler Türkiye ikincisi

Sıla Özge ÖdenWushu Taolu Gençler Türkiye birincisi

Aynur MuratWushu Taolu Gençler Türkiye birincisi

Mevlana Şems ÖzdemirWushu Taolu Gençler Türkiye birincisi

Kaynak: Bültenler
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