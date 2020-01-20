Meram Belediyesporlu Kıck Bokscular Antalya'dan 7 Madalya İle Döndü - Son Dakika

Turnuvadan 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan kulüp sporcularını tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meram Belediyespor artık kabuğuna sığmıyor. Ulusal başarılarını uluslararası platformlara taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyor" diye konuştu.

Meram Belediyespor, 11-19 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda 7 madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli Takıma seçilme kriterlerinin ilk ayağı olan şampiyonada Meram Belediyesporlu sporcular 1 Altın, 2 Gümüş ve 4 Bronz madalya kazandılar.

Birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olan şampiyona sonunda madalya almaya hak kazanan sporcular ve madalyaları ise şöyle;

Sabriye GürFull Contack70 Kg'da Altın,

Ahmet UğurFull Contack91 Kg'da Gümüş

Samed Ede Gümüş,Full Contack+91 Kg'da Gümüş

Abdullah BeserekKick Light 42kg'da Gümüş

Muzaffer Karabulut,Full Contack51 kg'da Gümüş

Şeyma İyiel,Full Contack+70 kg'da Gümüş

Muhammed KüremFull Contack71 kg'da Bronz

BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM BELEDİYESPOR ARTIK KABUĞUNA SIĞMIYOR"

Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kulüp sporcularının bu turnuvadanda önemli bir başarı ile dönmüş olmalarının kendilerini bir kez daha sevindirdiğini ve gururlandırdığını söyledi. Turnuvanın Milli Takıma giden yolda basamaklardan biri olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, "Meram Belediyespor artık kabuğuna sığmıyor. Kulübümüz kabuğunu ulusal başarılarımızı uluslararası platforma taşıyarak kıracaktır. Başarılı tüm sporcularımı ve antrenörlerini canı gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Milli Takım yolunda da tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.