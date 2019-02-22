Meram Belediyesporlu Taekwondocu Türkiye'nin Gururu Oldu

Avrupa Şampiyonası seçmelerine girmeye hak kazanan sporcuyu tebrik eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, şehri ve ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek büyük başarıların altında imzası olan Meram Belediyespor Kulübünün şehrin en önemli markalarından biri haline geldiğini belirtti.

Meram Belediyespor Kulübü taekwondocularından Nisa Nur Uysal, 13 – 17 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Turkish Open Şampiyonasında gümüş madalyaya uzanarak büyük bir başarı elde etti. 51 ülkeden 1615 sporcunun katıldığı şampiyonada 55 kg Genç Bayanlar Kategorisinde şampiyonaya katılan Uysal, her karşılaşmasında zorlu rakiplerine karşı kıyasıya mücadeleler vererek finale kadar yükseldi. Final maçında da az bir farkla kaybeden Nisa Nur Uysal gümüş madalyanın sahibi oldu ve Avrupa Şampiyonası seçmelerine girmeye hak kazandı.

'VERDİĞİMİZ DESTEĞİN KARŞILIĞINI ALMAKTAN MUTLUYUZ'

Türkiye Taekwondo Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında da yer alan şampiyonada büyük başarı elde edenNisa Nur Uysal'ı ve antrenörü Kerem Öz'ü tebrik eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Meram Belediyespor Kulübü, yetiştirdiği sporcular ve o sporcuların ulusal ve uluslararası turnuvalarda aldıkları madalyalarla artık bir 'Marka' haline gelmiştir. Şehrimizi ve ülkemizi farklı branşlarda temsil eden sporcularımız hemen hemen her turnuvadan büyük başarılarla dönüyorlar.Sporcularımız aldıkları başarılarla sadece Meram ya da Konya'nın değil tüm Türkiye'nin gururu oldular. Meram Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteğin karşılığını böylesi madalyalarla almış olmaktan bizde büyük mutluluk duyuyoruz.Bununson örneğini Nisa Nur Uysal Uluslararası Turkish Open Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak göstermiştir. Bu başarıların artması için bizde üstümüze düşen görevi artırarak sürdürecek ve Meram Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya verdiğimiz desteği devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.