Meram'da 2 bin 341 çift mutluluğa 'evet' dedi - Son Dakika

Meram'da 2 bin 341 çift mutluluğa 'evet' dedi

05.01.2021 14:23
Meram'da 2 bin 341 çift mutluluğa 'evet' dedi, System.String[]

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 2020 yılında 400'ü yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 341 çiftin nikahı kıyıldı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 2020 yılında 400'ü yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 341 çiftin nikahı kıyıldı.

Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğundan yapılan açıklamada, 2020 yılı boyunca 2 bin 521 çiftin müracaatlarının nüfus cüzdanlarına göre bilgisayar ortamında ön kayıtları alınıp, sağlık raporlarını almak üzere aile hekimlerine gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, 2 bin 341 çiftin evlenme müracaatlarının kabul edilip, dosya açılarak nikah akitlerinin gerçekleştirildiği ve tescil edilmek üzere Meram İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderildiği kaydedilerek, "400 yabancı uyruklu vatandaşın nikah akdi kıyıldı. Öte yandan nikah akitlerini diğer il ve ilçelerde yaptırmak isteyen 63 çiftin, Evlenme İzin Belgesi düzenlenerek kendilerine zimmetli olarak teslim edildi. İşlemleri tamamlanarak kendilerine nikah akitlerinin yapılacağı günü ve saati bildirir randevu verilen 45 çiftin işlemleri ise randevu tarihinden önce evlenmekten vazgeçtiklerini beyan etmeleri üzerine iptal edildi. 72 çiftin ise evlenme dosyası oluşturularak ilgili sağlık kuruluşuna gönderildiği halde geri dönmediği tespit edildi" denildi.

"2020'de bu heyecanı yaşayan tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum"

2020 yılında yapılan nikahların bir kısmına katılarak yeni çiftlerin mutluluğuna ortak olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da yaptığı açıklamada, "2020 yılında nikahı kıyılan tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Bu aynı zamanda aile kurumuna verdiğimiz değerin de göstergesi. Sağlam ve güçlü bir toplumun en önemli temel taşı ailedir. Yine sağlam ve güçlü bir devlet ve bir millet sağlam ve güçlü aile kurumunun üstünde yükselebilir. Tüm çiftlerimizin bunun bilincinde olarak sağlıklı, sağlam ve mutlu bir yuva kurmaları en büyük temennimiz. Biz de belediye olarak bu noktada üstümüze düşeni bugüne değin hep fazlasıyla yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Pandemi sürecinde her ne kadar düğünler yapılamasa da önceki yıllara nazaran nikah sayısının çok da fazla düşmediğini görmek bir diğer mutluluğumuz oldu. Bu vesile ile 2021 yılında evlenecek tüm çiftlerimize de şimdiden mutluluklar diliyorum" dedi. - KONYA

Meram'da 2 bin 341 çift mutluluğa 'evet' dedi
Meram'da 2 bin 341 çift mutluluğa 'evet' dedi

Hisarcık, Evlilik, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meram'da 2 bin 341 çift mutluluğa 'evet' dedi - Son Dakika


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