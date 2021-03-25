Meram'da 445 milyon liralık kamu yatırımı ilçenin çehresini değiştirecek - Son Dakika

Meram'da 445 milyon liralık kamu yatırımı ilçenin çehresini değiştirecek

25.03.2021 14:47
Meram'da 445 milyon liralık kamu yatırımı ilçenin çehresini değiştirecek, System.String[]

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, millet bahçesi, film platosu, sanat ve spor merkezi, hükümet konağı başta olmak üzere toplam 445 milyon liralık yatırımın yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, millet bahçesi, film platosu, sanat ve spor merkezi, hükümet konağı başta olmak üzere toplam 445 milyon liralık yatırımın yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

Kavuş, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, hizmette ikinci yılını yüz aklığıyla doldurduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği olumsuzluğa rağmen tasarruf tedbirlerine büyük ölçüde dikkat ettiklerini aktaran Kavuş, iki yılı yatırım ve hizmetlerle geride bıraktıklarını dile getirdi.

Kavuş, ilçede vatandaşlarla bir arada olduklarını, çözüme ve geleceğe odaklı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, "Kaynakları en verimli şekilde kullandık. Geleceğe damga vuracak hizmetleri aşkla Meram'a kazandırdık. Sorunu olmayan yeni proje ve yatırımlarla yaşam standardı yüksek bir Meram için, rutin anlayışların üstünde bir gayret ortaya koyduk. Gönül belediyeciliğiyle sorunlara hızlı çözüm ürettik." diye konuştu.

Salgınla mücadele için 15 milyon lira bütçeden kaynak aktardıklarını dile getiren Kavuş, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında 45 bin talebi karşıladıklarını vurguladı.

"445 milyon lira olan kamu yatırım ilçeye kazandırılıyor"

Kavuş, ilçeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla Meram'da altın çağın yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gurur ve mutlulukla söylüyorum; 2020 yılı Meram'ın kamu yatırımlarında en parlak dönemi oldu. Altın çağını yaşıyor, desem doğru olur. Toplam tutarı 445 milyon lira olan kamu yatırım ilçeye kazandırılıyor. Geçen yıl temeli atılan ve inşaatı devam eden hizmetlerin çoğu yıl sonunda bitecek. Bunlardan inşası süren 44,5 milyon liralık yatırımla 108 bin metrekarelik millet bahçesi, on binlerce vatandaşımıza hizmet edecek. Konya'nın ikinci millet bahçesi olacak. Şükran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin ihalesi yapıldı, müteahhit firma işe başlamak üzere. 1. Etap TOKİ Proje alanında da, 116 dükkan, 182 ofisi, altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak. Bu proje 61 milyon liraya mal olacak. Bunların yanı sıra; TRT Uluslararası Film Platosu, Sporcu Yetiştirme Merkezi, Veledrom, Meram Hükümet Konağı, Alaaddin Bulvarı Cephe Rehabilitasyonu, kanalizasyon, şebeke suyu ve sulama projeleri bu yatırımlardan bazıları."

Mahallelerde anketlerle öncelikli talepleri belirlediklerini anlatan Kavuş, katılımcı ve birlikte yönetimi sağladıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meram'da 445 milyon liralık kamu yatırımı ilçenin çehresini değiştirecek - Son Dakika


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