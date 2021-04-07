Meram'da 5 bin kişi tapu sevinci yaşadı - Son Dakika

Meram'da 5 bin kişi tapu sevinci yaşadı

07.04.2021 13:51
Meram'da 5 bin kişi tapu sevinci yaşadı, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi eski Kalfalar, Tırılırmak ve Muradiye mahallelerini de içine alan Uzunharmanlar Mahallesinde 1 milyon 337 bin metrekarelik bir alanda 18. Madde uygulamasını tamamlayarak, 5 bin kişiye tapularını dağıttı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi eski Kalfalar, Tırılırmak ve Muradiye mahallelerini de içine alan Uzunharmanlar Mahallesinde 1 milyon 337 bin metrekarelik bir alanda 18. Madde uygulamasını tamamlayarak, 5 bin kişiye tapularını dağıttı.

Meram Belediyesi, eski isimleriyle Kalfalar, Tırılırmak ve Muradiye mahallelerini de içine alan Uzunharmanlar Mahallesinde 1 milyon 337 bin 769 metrakere alanda, 2 bin parsel ve 5 bin kişiyi kapsayan 18. Madde uygulamalarını tamamladı. Yeni tapular Meram Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törene, Konya Tapu ve Kadastro Müdürü Mustafa Akkul, Konya Kadastro Müdürü Fatih Demir, Meram Tapu Müdürü Mehmet Tütyüncü ve Uzunharmanlar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kırdı ile mahalle sakinlerinden temsili olarak vatandaşlarda katıldı. Hak sahipleri tapularını Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Tapu Kadastro Bölge Müdürünün elinden aldı.

"İki yılda 10 milyon metrekarede çalışmaları tamamladık"

Uzunharmanlar Mahallesinde tamamlanan çalışmalardan sonra son iki yılda Meram'da yaklaşık 10 milyon metrekarelik bir alanda 18. Madde uygulamasının tamamlayarak hak sahiplerine tapularının dağıtıldığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 3 milyon 667 bin 967 metrekarelik alanı kapsayan Çaybaşı, Hacıfettah, Alpaslan, Aymanas, Aybahçe ve Uluğbey mahallelerinde de yürütülen 18. Madde uygulamalarının da kısa bir zaman sonra tamamlanarak tapuların dağıtılacağının da müjdesini verdi. En az tapusunu alan hemşehrileri kadar mutlu olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Bugüne dek 24 mahallemizde 18 uygulamasını tamamladık. Uzunharmanlar Mahallesi de Meram'ın en köklü mahallelerinden biri olmasına rağmen altyapı da yetersiz kalıyordu. İşte bitirilen çalışma ile tüm bu bölge sıkıntıların pek çoğundan kurtulmaya başlayacak. Bu tapu dağıtımı binaları yenilenemeyen doğalgazı kullanamayan diğer mahallelerimizin önünün açılmasının da başlangıcı olacak" diye konuştu.

"Temel görevimiz Meram'ın planlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak"

Mümkün oldukça hızlı ve özverili çalışmalar ile Meram'ın imar ve mülkiyet sorunlarını tamamıyla bitirme gayretinde olduklarını belirten Başkan Kavuş, "Belediye olarak en temel görevlerimizden biri Meram'ın planlı ve sağlıklı gelişimini ortaya koymak. Bunu gerçekleştirebilmek amacıyla ilk yaptığımız işlerden biri imar ile ilgili müdürlüklerimizin personel sayısını artırmak oldu. Ekiplerimiz gece gündüz demeden tatil dinlemeden bir çalışma sergilediler. Bununla birlikte Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüz de özverili bir çalışma sergiledi. Onların işi bizden de zordu. Ama elbirliği ile sorunu kısa sürede çözüme kavuşturduk. İmarlı, altyapılı arsa ürettikçe sorunlarımızın pek çoğu kendiliğinden çözülecektir. Temel altyapı gereksinimlerinin karşılanmasında sıkıntı yaşayan mahallelerimiz sorunlarından kurtulacaktır. Bu gerçeğin bilinciyle imar çalışmalarımıza hız kesmeden ara vermeden devam ediyoruz. 18 uygulaması zorlu bir süreç, en az bir yıl sürüyor. Bu noktada hemşehrilerimizin sabrı ve destekleri bizim için önemliydi. Tapular hak sahiplerine ve Meram'ımıza hayırlı olsun" dedi.

"Başkan Kavuş bizi oldukça koşturdu hızına yetişmekte zorlandık"

Uzunharmanlar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kırdı ise, süreç boyunca Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibiyle diyalog içinde olduklarını söyleyerek, "Bu sürecin hızlı ilerlemesinde Başkan Kavuş ve ekibinin yaklaşımlarının büyük katkısı var. Önemli çaba sarf ettiler. Verdikleri sözleri layıkıyla yerine getirdiler. Sizlerin huzurunda başkanıma, müdürlerine ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

18 uygulamasının ve çalışmalarının özellikle Uzunharmanlar Mahallesi gibi büyük alanlarda oldukça zorlu bir süreç olduğuna vurgu yapan Konya Tapu ve Kadastro Müdürü Mustafa Akkul da, "Bu bölgede yaklaşık 2 bin 800 parsel var. Bu kadar büyük bir alanı bir ya da iki yıl gibi bir zamanda bitirebilmek büyük başarıdır. Bu başarılarından dolayı Başkan Mustafa Kavuş ile ekibini ve kendi ekibimi kutluyor, teşekkür ediyorum. Başkan Mustafa Kavuş bizi oldukça koşturdu, hızına yetişmekte zorlandık. Bir yılda 20 uygulama bitirdik. Meram'da oturan biri olarak şükranlarımı sunuyor, tapuların sizlere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Meram'da 5 bin kişi tapu sevinci yaşadı
Meram'da 5 bin kişi tapu sevinci yaşadı
Meram'da 5 bin kişi tapu sevinci yaşadı
Meram'da 5 bin kişi tapu sevinci yaşadı

Mustafa Kavuş, Muradiye, Konya, Meram, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Meram'da 5 bin kişi tapu sevinci yaşadı - Son Dakika


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