Meram'da Aymanas Evleri'nde anahtar teslim edilmeye başlandı - Son Dakika

Meram'da Aymanas Evleri'nde anahtar teslim edilmeye başlandı

01.12.2020 12:24
Meram'da Aymanas Evleri'nde anahtar teslim edilmeye başlandı, System.String[]

Konya'nın merkez Meram ilçesinde Aksinne Evlerinden sonra Aymanas Evlerinde de anahtar sevinci yaşandı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde Aksinne Evlerinden sonra Aymanas Evlerinde de anahtar sevinci yaşandı.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifinde de anahtar sevinci yaşandı. Yapımı tamamlanan 2 blokta bulunan 120 daire için gerçekleştirilen kura törenine katılan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ailelerin anahtar mutluluğuna ortak oldu.

"Üyelerimizin sağlık ve mutlulukla yaşayacakları yuvalar inşa ediyoruz"

Törende kooperatiflerin inşaat süreci hakkında bilgi veren Meram Belediye Başkan Yardımcısı ve Aymanas Evleri Kooperatifi Başkanı Recep Alibeyoğlu, 8 blok 448 konut ve 34 ticari alandan oluşan kooperatifin 120 dairesinin teslimi için buluştuklarını ifade etti. Kura sonucu teslim edilecek dairelerden 48 adedinin 162 metrekare, 12 adedinin 136 metrekare, arsa sahiplerine teslim edilecek olanların ise muhtelif metrekarelerden oluştuğunu ifade eden Alibeyoğlu, "Sizlerin sağlık ve mutluluk içinde hayat sürebileceğiniz evleri biz birlik ve beraberlik içinde inşa etmeye çalışıyoruz. Bizlere bu noktada güvenen tüm üyelerimize arsa sahiplerine ve özellikle de bugüne kadar bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İlk anahtarlarını teslim etmek bize nasip oldu"

Konuşmasına, tüm sektörleri olumsuz etkileyen ciddi bir pandemi sürecinden geçildiğini hatırlatarak başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu olumsuzluklara rağmen belediye öncülüğünde yürütülen kooperatiflerin daireleri takvime uygun olarak teslim etmesinin bir başarı olduğuna vurgu yaptı. Meram Belediyesi öncülüğünde Aksinne, Aymanas ve Uluırmak Evleri adı altında üç ayrı kooperatif kurulduğunu anımsatan Başkan Mustafa Kavuş, "Birkaç hafta önce Aksinne Evlerinde 144 anahtarı sahiplerine teslim ettik. Bugün Aymanas Evlerinde tamamlanan iki blokta 120 dairenin anahtarlarını yeni sahiplerine vereceğiz. Aralık ayının başında da Uuluırmak evlerinde biten dairelerin kuralarını çekerek toplamda yaklaşık 500 daireyi sahipleriyle buluşturacağız. Temelini atmak bize nasip olmadı ama ilk anahtarları teslim etmek bize nasip oldu. Rabbimden dileğim son anahtarlarını da bizler kazasız belasız sağ salim teslim edelim" diye konuştu.

"Sizler belediyeye güvenerek yola çıktınız. bizde güveninizi boşa çıkarmadık"

"Üstümüzdeki sorumluluğun, vebalin bilincindeyiz. Bütün üyelerimizin çoluk çocuğunun rızkından keserek bu kooperatiflerin aidatlarını ödediğini de biliyoruz" diye konuşan Başkan Mustafa Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Sizleri en iyi anlayan insanlardan biriyim. Bende bir ev sahibi olabilmek için aidat ödüyorum. Bunun sıkıntısını sizin kadar bende biliyorum. Bunun farkında biri olarak çalışıyorum. Sizler belediyeye güvenerek yola çıktınız. Bu güveniniz boşa çıkmadı, çıkmayacak inşallah. Belediyemiz öncülüğünde üç kooperatif yükseliyor. Üçü de bir yap-sat anlayışıyla yani birinci sınıf işçilik, birinci sınıf malzeme, sağlam, sağlıklı ve modern bir görünüm içinde yapılıyor. Bunu en yakından görüyorum. Belirli aralıklarla incelemelerimiz sürüyor. İnşaat sürecinden hesaplarına kadar hepsini kontrol ediyorum. Oluşturulan sistem sayesinde üyelerimizden taşeronlarımıza malzeme aldığımız esnaflara kadar herkes mutlu oluyor. Bu kooperatifler şehrin en güçlü kooperatifleri. Bu sayede güçlü alım yapıyor, kaliteyi düşük maliyetle ortaya koyuyoruz. Delikli kuruşun hesabını yapıyoruz. Bununla birlikte sadece 4 duvardan ibaret yapılar yapmıyor, sağlıklı, mutlu huzurlu yaşayacağınız yuvalar yapıyoruz. Allah yuvalarınızı hem sizler hem de şehrimiz için hayırlı mübarek etsin. Güle güle oturun inşallah." - KONYA

Meram'da Aymanas Evleri'nde anahtar teslim edilmeye başlandı
Meram'da Aymanas Evleri'nde anahtar teslim edilmeye başlandı
Meram'da Aymanas Evleri'nde anahtar teslim edilmeye başlandı

Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meram'da Aymanas Evleri'nde anahtar teslim edilmeye başlandı - Son Dakika


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