Meram'da can dostları tam kapanmada ihmal edilmiyor - Son Dakika

Meram'da can dostları tam kapanmada ihmal edilmiyor

03.05.2021 14:55
Meram'da can dostları tam kapanmada ihmal edilmiyor, System.String[]

Meram Belediyesi, tam kapanma döneminden en fazla etkilenecek olan sokak hayvanları için de seferber oldu.

Bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanacak sokak hayvanları için beslenme odaklarına bıraktıkları mama ve su miktarını maksimum düzeyde artırdıklarını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşlara da bu noktada hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgınının artması sebebiyle geçilen 'tam kapanma' süreci için ilçe genelinde tüm önlemleri alan Meram Belediyesi, bu dönemden en çok etkilenecek olan sokak hayvanları için de seferber oldu. Kedi-köpek evlerine ve beslenme odaklarına bırakılan mama ve su miktarını maksimum düzeyde artırdıklarını ve beslenme aralıklarını artırdıklarını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşlardan da bu noktada her zamankinden daha fazla hassasiyet göstermelerini istedi.

BAŞKAN KAVUŞ; "BU SÜRECİ HEPBİRLİKTE EL BİRLİĞİ İLE ATLATACAĞIMIZA İNANCIM TAMDIR"

Kovid19 salgınında vaka sayılarının artması sebebiyle geçtiğimiz 'tam kapanma' sürecinin herkes için zorlu bir dönem olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu zorlu sürecin en hafif şekilde atlatılabilmesi için belediye olarak teyakkuz halindeyiz. Bir taraftan Vefa Sosyal Destek Grubumuzla ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için koştururken diğer taraftan da bu dönemi en sıkıntılı geçirebilecek can dostlarımız sokak hayvanlarımız için yoğun bir çalışma içine girdik. Kedi, köpek evlerine ve beslenme odaklarına mama ve su bırakma miktarını ve sıklığını salgının ilk gününden itibaren arttırmıştık. Ama bu son kapanma ile tüm bu işleri adeta kırmızı alarm vererek maksimum düzeye çıkardık. Dışarı çıkan insan sayısı ne denli azalırsa onların yiyeceğe ulaşmaları o denli düşüyor. Bunu dengelemek amacıyla biz Meram Belediyesi olarak olabildiğince onların yanında olmaya çalışıyor, onların da bu dönemi en az sıkıntıyla atlatabilmeleri için çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerime de bu noktada hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunuyorum. Bu süreci inşallah hepbirlikte elbirliği ile atlatacak ve güzel günlere en kısa zamanda kavuşacağımıza inancım tamdır."

Meram'da can dostları tam kapanmada ihmal edilmiyor

Sokak Hayvanları, Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram'da can dostları tam kapanmada ihmal edilmiyor - Son Dakika


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