Meram'da çocuklara dijital iftariyelik - Son Dakika
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Meram'da çocuklara dijital iftariyelik

24.03.2022 15:44
Meram'da çocuklara dijital iftariyelik

Meram Belediyesi, geleneksel hale getirdiği iftariyelik etkinliği bu yıl dijital ortamda gerçekleşecek.

Meram Belediyesi, geleneksel hale getirdiği iftariyelik etkinliği bu yıl dijital ortamda gerçekleşecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, iftariyelik etkinliğinde belirtilen görevleri yerine getiren çocukları, Ramazan Bayramı'nda birbirinden güzel hediyelerin beklediği belirtildi.

Etkinliğe 40 bin öğrencinin katılacağı belirtilen açıklamada, "Meram'da okuyanlar okullarında dağıtılacak kartlarla etkinliğe giriş yapabilecekler. Meram'da yaşayıp başka ilçelerde okuyanlar ise internet adresinden kayıt olabilecekler. Çocuklar, ramazan boyunca her gün dijital ortamda kendilerine verilen yardımlaşma, komşuluk ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler gibi konularda kendilerinden istenen eğitici, öğretici ve keyifli görevleri yerine getirecek. Bu görevleri yerine getiren çocukları ise ramazan sonunda birbirinden güzel hediyeler bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un şu görüşlerine yer verildi:

"Oruç ayı ramazan dünyanın her yerinde güzeldir. Ama Konya'mızda bambaşka bir başka güzelliktedir. Bu güzelliği yaşatmak, gelecek nesillerin de bu güzellikleri yaşamaları adına başlattığımız iftariyelik etkinliğine bu yıl da devam ediyoruz. İftariyelik etkinliği bu yıl farklı olarak dijital olarak çocuklarımızla buluşacak ve bu sayede daha çok çocuğa ulaşacak. Meram'da yaşayan ya da Meram sınırları içerisinde okuyan tüm çocuklarımız bu etkinliğe katılabilecek. Etkinlikteki görevleri yapanları da çok güzel hediyeler bekliyor. Tüm çocuklarımızı bu etkinliğe davet ediyor, aileleri de bu değeri yaşatmak adına çocuklarına destek vermeye çağırıyorum."???????

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Meram Belediyesi, Ramazan Bayramı, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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