Meram'da haşere ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Meram'da haşere ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Meram Belediyesi, baharla başladığı haşere ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Meram Belediyesi, baharla başladığı haşere ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Meram Belediyesi Veteriner Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karasinek, sivrisinek gibi uçkun mücadelesinin iki vardiya halinde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, nisan ayında larva mücadelesiyle başlayan ilaçlama çalışmalarının etkin bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

İlaçlamaların, sezon sonuna kadar belirli program dahilinde devam edeceğini aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"İlçemizin dört bir köşesinde larva ve uçkun mücadelesinden, haşere ve yabani otla mücadeleye kadar birçok yönden yoğun bir çalışma yürütmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz, 444 3 042 numaralı telefonlarımıza gelen ihbarlara da ivedilikle dönüş yaptılar yapmaya da devam ediyorlar."

Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meram'da haşere ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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