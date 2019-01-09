Meram'da Kar Güzelliği
1 saat önce
- Meram Deresi'nin drone ile çekimi KONYA - Konya'da etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.
- Meram
Deresi'nin drone ile çekimi KONYA - Konya
'da etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Yeşil örtüsüyle ünlü Meram İlçesinde bulunan Meram Deresi'nde kar yağışıyla birlikte görsel şölen oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:12 Kaynak: AA
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