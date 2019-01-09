Son Dakika Haberleri: Meram'da Kar Güzelliği

Meram'da Kar Güzelliği

1 saat önce

- Meram Deresi'nin drone ile çekimi KONYA - Konya'da etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

- Meram Deresi'nin drone ile çekimi KONYA - Konya'da etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Yeşil örtüsüyle ünlü Meram İlçesinde bulunan Meram Deresi'nde kar yağışıyla birlikte görsel şölen oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:12 Kaynak: AA

Konya, Meram, Güncel
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