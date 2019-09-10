Son Dakika Haberleri: Meram'da nikahlarda 09.09.19 yoğunluğu
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Meram'da nikahlarda 09.09.19 yoğunluğu

49 dakika önce

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 09.09.2019 tarihinde evlenmek isteyen bazı çiftlerin nikahını kıydı.

Meram'da nikahlarda 09.09.19 yoğunluğu, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 09.09.2019 tarihinde evlenmek isteyen bazı çiftlerin nikahını kıydı.


Hayatlarını 09.09.2019 tarihi gibi özel bir günde birleştirmek isteyen onlarca genç çift, nikahlarını kıydırmak için Meram Belediyesine akın etti. Tarihin pazartesiye rastlamasına aldırış etmeyen çiftler, nikahlarını bugüne denk getirmek için aylar öncesinden müracaatta bulundu.


"Erkeklerin, nikah tarihini ve yıl dönümünü unuttum bahanesi olmayacak bir tarih"


Evlilik için bugünü seçen genç çiftlerden bazılarının nikahlarını kıyan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. Kıydığı nikahlarda evlilik cüzdanını kadınlara veren Başkan Kavuş, genç çiftlere evlilik ve aile kurumunun önemi hakkında açıklama yaparak tavsiyelerde bulundu. Toplumun en temel yapı taşı olması bakımından ailenin önemine dikkat çeken Başkan Kavuş, "Son dönemde aile değerlerimizde ciddi erozyonlar yaşanıyor. Her şeye rağmen varlığını güçlü şekilde sürdüren bir aile kurumumuz var. Sizlerin ve çocuklarınızın mutluluğu ve toplumumuzun geleceği bakımından birbirinize ve aile kurumuna sahip çıkmanız bugün her şeyden çok daha önemli" dedi.


Başkan Kavuş'un bir nikah sırasında "Bugünü nikah ve evlilik günü olarak belirlemenin önemli yararları olacak. Özellikle hiçbir erkek evlilik gününü ya da yıl dönümünü unuttum bahanesine sığınamayacak" şeklindeki sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. Genç çiftler ve aileleri Başkan Kavuş'a nikahlarında kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti. - KONYA

Mustafa Kavuş, Konya, Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:14 Kaynak: İHA
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