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Meram'da okullar yeni yarıyıl için hazır - Son Dakika

Meram'da okullar yeni yarıyıl için hazır

04.02.2022 15:43
Meram'da okullar yeni yarıyıl için hazır

Meram Belediyesi yeni yarıyıl öncesinde okulların temizliği ve eksiklerinin giderilmesi için başlattığı çalışmaları tamamladı.

Meram Belediyesi yeni yarıyıl öncesinde okulların temizliği ve eksiklerinin giderilmesi için başlattığı çalışmaları tamamladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ve gençlerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmeleri adına her konuda hummalı bir çalışma sergilediklerini belirtti.

Okulların acil çözüm bekleyen sorunlarını da çözmeye gayret gösterdiklerini aktaran Kavuş, "Çocuklarımızın hijyenik bir ortamda eğitim alabilmelerini fazlasıyla önemsiyoruz. Bu nedenle sağlıklı ve temiz okullar için yıl boyunca periyodik aralıklarla çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kavuş, okullarda gerekli çalışmaların yapılmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar, son üç yılda ilçemiz için bir rutin ve bir gelenek haline geldi. Çocuklarımızın sağlığı, onların sağlıklı ve temiz bir ortamda iyi bir eğitim almaları bizim için çok önemli. Bunun için bugüne kadar pek çok destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."

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Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, okullar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meram'da okullar yeni yarıyıl için hazır - Son Dakika


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