Meram'da Sokak Hayvanları Yalnız Değil

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri, artık sadece beslenme noktalarına değil Meram'ın dört bir köşesine yiyecekler bırakıyor. Özellikle çöp konteynırlarının yanına bırakılan yiyeceklerin yanında ekipler, aynı zamanda sokak hayvanları için gerçekleştirdiği tedavi, rehabilitasyon, aşılama ve küpeleme işlemlerine de hız verdi.

Meram Belediyesi, kar yağışının tüm şehri etkisi altına alması ve genel itibariyle eksi derecelerde ki hava sıcaklıklarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yürüttüğü çalışmaları iyiden iyiye artırdı. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte özellikle 'Beslenme Noktaları' ile başlayan bu yöndeki çalışmalar ilçenin dört bir yanına yayılmış durumda. Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soğuk kış günlerinde hayvanların aç kalmaması için yoğun çaba sarfedildiği bildirildi. Yapılan açıklamada çalışmalar kapsamında ayrıca Sahipsiz Hayvan Barınağında toplanan hayvanların beslenmelerinin yanı sıra tedavilerinin ve bakımlarının da yapıldığının altı çizildi.

MERAM BELEDİYESİ EKİPLERİ, SOKAK HAYVANLARI AÇ KALMASINLAR DİYE TEYAKKUZDA

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada "Havaların soğuması ve kar yağışının artması nedeniyle bu hayvanların aç kalmaması için odaklara su ve yem bırakılması hizmeti daha da artırılmıştır. Köpekler için çeşitli bölgelerde 20 adet beslenme odağı bulunuyor. Beslenme odaklarına sürekli yem ve su bırakılarak hayvanların beslenmesine yardımcı olunmaktadır. Bu çalışmanın yanında hayvanların yoğun olduğu bölgelere de ayrıca yem bırakılmaktadır. 2018 yılı içinde köpekler için yaklaşık 100 ton yem dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kediler için yapılan 24 adet beslenme odağı ve 5 parkımızda bulunan kedi evine ise kedi mamaları bırakılmaktadır. 2018 yılı içinde kediler için ise yaklaşık 8 ton kedi maması bu bölgelere bırakılmıştır. Öte yandan sahipsiz köpeklerle ilgili rehabilitasyon çalışmalarımız artırılarak devam etmektedir. Bu kapsamda, sahipsiz köpekler bulunduğu yerden alınarak barınağa teslim edilmekte, tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemlerinin ardından alındığı ortama bırakılmaktadır. Daha yaşanabilir bir Meram için vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda hayatlarını idame ettirebilmeleri ve sahipsiz hayvanların özellikle soğuk kış günlerinde yem ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına çalışmalarımız aynı hız ve gayrette sürdürülecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan evlerinin önüne ya da uygun yerlere sokak hayvanları ve kuşlar için yiyecek bırakılarak hayvanların beslenmesine yardımcı olmaları istendi.