Meram'da tüm kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Meram'da havaların soğumasıyla birlikte yaşanacak olası kar yağışları ve oluşacak buzlanmaların vatandaşları olumsuz etkilememesi adına gerekli tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar aldı.



Meram'da, kendini iyiden iyiye hissettiren soğuklar ve olası bir kar yağışı için gerekli tüm tedbirler alındı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, havaların soğuması, olası kar yağışları ve buzlanmanın vatandaşları olumsuz etkilememesi adına belediye olarak gereken tüm tedbirlerin en ince ayrıntısına kadar alındığını belirtti. Belediyenin tüm birimleri olarak kışa hazır olduklarını ifade eden Kavuş, "Kış şartlarına göre şekillenen acil müdahale ekiplerimiz ve araç parkımızla vatandaşlarımızın sorunsuz bir kış geçirmesi adına tüm detaylar düşünülerek bir program gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımızı en kötü şart ve koşullara göre tamamladık. Yoğun kar yağışı ile birlikte yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı solüsyon ve tuz stokumuzu hazırladık. 10 adet kar küreme aracı, 24 adet kepçe, 9 adet greyder ve 9 adet solisyon aracından oluşan ekipmanımızla zorlu kış şartlarına en hızlı şekilde müdahale etmeye hazırız" diye konuştu.



"Hemşehrilerimiz de gerekli tüm tedbirleri almalı"



Her ne şekil ve yoğunlukta olursa olsun kış ve kar yağışını bereket olarak gördüklerini ifade eden Başkan Kavuş, "Önemli olan tüm zorlu şartlara karşı insanımızın da kurumlarımızın da en iyi şekilde hazırlıklı olmasıdır" diye konuştu. Meram'ın ve Konya'nın bereketli bir kış mevsimi geçirmesini temenni eden Başkan Kavuş, "Yağışların ardından oluşabilecek su birikintisi ve taşkınları önlemek amacıyla yaptığımız rögar bakımlarından, yoğun kar yağışına karşı ulaşımın aksaması durumunda gerçekleştirilecek operasyonların planlarına kadar her şey hazır. Ancak bugün en gelişmiş ülkelerde dahi yoğun yağışlarda sıkıntıların da yaşanıldığı düşünüldüğünde vatandaşlarımızın da hazırlıklı olmalarında yarar var. Bizim aldığımız tedbirlerin yan ısıra onların da zorlu şartlara hazırlıklı olmaları kış ve yağışı rahat geçirmeleri için gereklidir. Rahat ve sorunsuz bir kış ancak herkesin üstüne düşeni yapmasıyla mümkündür" diye konuştu. - KONYA