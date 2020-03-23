Meram'da 'Vefa Grubu' çalışmalarına koordinasyon toplantısıyla başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meram'da 'Vefa Grubu' çalışmalarına koordinasyon toplantısıyla başlandı - Son Dakika

Meram'da 'Vefa Grubu' çalışmalarına koordinasyon toplantısıyla başlandı

6 saat önce

Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle Konya'nın merkez Meram ilçesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için başlayan 'Vefa hareketi' koordinasyon toplantısıyla çalışmalara başladı.

Meram'da 'Vefa Grubu' çalışmalarına koordinasyon toplantısıyla başlandı, System.String[]

Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle Konya'nın merkez Meram ilçesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için başlayan 'Vefa hareketi' koordinasyon toplantısıyla çalışmalara başladı.


Çalışmalar için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' koordinasyon toplantısı Meram Belediyesinde gerçekleştirildi.


Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş toplantı öncesinde salgına karşı mücadelede belediyenin bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetler hakkında kısa bir bilgi verdi. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasından ilaçlarının teminine, ilaçlamalardan kiracılarına verilen desteğe kadar belediyenin aldığı tedbirleri sıralayan Başkan Kavuş, "Salgın çıktığı andan itibaren hem Meram hem Konya hemen hemen her konuda hazırlıklı olduk. Kiracılarımızın kiralarını ötelemek yada almamak konusunda genelgeden önce encümen kararını dahi almıştık. Vatandaşlarımıza hizmet için onların istek ve taleplerini almak adına daha önce kurduğumuz 'Bizim Meram Masa'mız kapsamında Cuma günü bir ekip oluşturduk. Bu ekip 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın isteklerini alarak kendilerine ulaştırıyor. Talep artarsa pasif durumda beklettiğimiz ekiplerimiz de görev bekliyor. Ama Meram 69 mahallesiyle büyük bir ilçe. Talep artarsa neler yapabileceğimizi de bu koordinasyon toplantısıyla belirlemek üzere bir araya geldik" diye konuştu.


"En iyi hizmet için kurumlar arası koordinasyon ve haberleşme en önemli koşul"


Salgının bir an önce bitmesi adına devletin tüm birimleriyle etkili tedbirler almaya devam ettiğinin altını çizen Meram Kaymakamı Resul Çelik, bu tedbirlerin uygulayıcısının da kendilerinin olduğuna vurgu yaptı. En son gelen talimatla her bölgede 'Sosyal destek, vefa destek grubu' oluşturulmasının kararlaştırıldığını ifade eden Kaymakam Resul Çelik, "Talimat 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının evde giderilmesi ile ilgili. Başkan Mustafa Kavuş, salgın tehlikesi gündeme düşer düşmez kurumunu hızlı bir şekilde yapılandırarak hizmetlerine başladı. Kurduğu ekipler, iki gündür vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun bir çalışma sergiliyor. Yaşlı, kimsesiz ve kronik hasta vatandaşlarımız acil çağrı merkezini arayarak ihtiyacını bildiriyor. Belediyemiz de karşılıyor. Tabi bunun yanında diğer kurumlarımızın da imkan ve kapasitelerini devreye aldık. Kusursuz bir hizmet için kurumlar arası koordinasyon ve haberleşme de gerekiyor. Bu grubun bugünkü toplantısının amacı da bu" dedi.


Toplantıya, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Jandarma Komutanı Sadettin Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Talat Arslan, Meram İlçe Sağlık Müdürü Muammer Özdemir, Meram İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Peker, İlçe Malmüdürü Mustafa Saydoğan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Musa Özmen katıldı. - KONYA

Mustafa Kavuş, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:30 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı         
20:01
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi         
19:45
Bakanlık onayı olmayan ilacı Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor         
15:25
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
15:19
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 22:03:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meram'da 'Vefa Grubu' çalışmalarına koordinasyon toplantısıyla başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]