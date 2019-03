Meram İki Büyük Yatırım Daha Kazanıyor

Meram Belediyesi tarafından Aşkan Mahallesinde kazandırılan 'Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi' 13 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de düzenlenecek törenle hizmete giriyor. 12400 metrekarelik arsa üzerine oturan 'Spor Kompleksi'nin açık alanlarında basketbol sahası ve tenis kortları bulunuyor. Tesisin 4000 metrekarelik kapalı alanında ise bekleme salonları, yedi kulvarlı okçuluk alanı, 2 adet kapalı bir adet açık tenis kortu, badminton alanı, bay ve bayanlar için fitness salonları, masa tenisi salonu, yine bayanlar için step, plates, aerobik, zumba, spinning, trambolin stüdyolarıyer alıyor.

'BU DEV SPOR YATIRIMIYLA, DÜNYA ÇAPINDA BAŞARILI SPORCULARIN YETİŞMESİ TEMENNİMİZDİR'

Spor kompleksinin vatandaşlara şehrin merkezinde spor yapma olanağı sağlayarak önemli bir açığı kapatacağının altını çizen Başkan Fatma Toru, tesisin Meram'a, Konya'ya ve tüm sporseverlere hayırlı olması temennisinde bulundu. 13 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek olan spor kompleksinin açılışına tüm vatandaşlarımızı davet eden Başkan Toru sözlerini şöyle sürdürdü; "Meram için birbirinden değerli projeleri hayata geçirdik. Her projemiz, her yatırımımız daha yaşanibilir bir Meram için atılmış adımlardır. Aşkan Mahallesinde yapımı tamamlanan spor kompleksimiz de en önemli yatırımlarımızdan biri oldu. kazandırdığımız spor kompleksi de bu yöndeki önemli yatırımlarımızdan biri oldu. Özellikle şehir merkezinde doğan boşluğu büyük ölçüde dolduracak böylesi bir yatırıma 'Muhammet Yürükuslu' ismini vererek aynı zamanda bir vefa örneği gösterdik. Muhammet Yürükuslu, kişiliği ve sporculuğu ile geleceğin sporcularına örnek olacak bir isim olarak bu kompleksle birlikte ölümsüzleşti. En önemli hedefimiz her yaştan vatandaşımıza sporu sevdirmek, onların sporu bir yaşam tarzı haline çevirmelerini sağlamak ve tabi ki başarılı sporcular yetiştirmek. Kompleksimizin olanaklarıyla gençlerimizin dünya çapında başarılar elde etmesi içten bile değil. Bu nedenle bu önemli yatırımın açılışına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum " diye konuştu.

CAMİİ, MİMARİSİ İLE BÖLGEYE ESTETİK VE RENK KAZANDIRACAK

Aynı anda açılışı yapılacak olan bir diğer yatırım da Erol Olçok Parkının hemen yanında yapılan Hacı Rafet Görey Camii olacak. Dedekorkut Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde halkın talepleri doğrultusunda caminin yapımı için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Başkan Toru, "Bölgede yaşanan hızlı gelişme ve yaşanan hızlı nüfus artışı ile birlikte cami noktasında büyük bir ihtiyaç doğdu. Bu noktada vatandaşlarımızın bize ilettiği talepleri değerlendirerek, projelendirme ve ihale sürecini hızlı bir şekilde tamamlayıp camimizi bölgeye ve Meram'a kazandırdık. 1170 metrekare arsa alanı olan cami; bodrum, zemin ve mahfil katı ile birlikte 500 kişilik ibadet alanına sahip. Kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak olan camimizin bölge sakinlerine ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.