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Meram'ın Kızılören Mahallesi'nde hayatın normale dönmesi için çalışılıyor - Son Dakika

Meram'ın Kızılören Mahallesi'nde hayatın normale dönmesi için çalışılıyor

12.11.2021 16:14
Meram'ın Kızılören Mahallesi'nde hayatın normale dönmesi için çalışılıyor

Merkez üssü Meram'ın Kızılören Mahallesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için devletin tüm kurumları seferber oldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik hasarlı evlerle ilgili sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili vatandaşları bilgilendirirken, evleri hasar gören vatandaşlardan yapılacak yeni evleri için dilekçeler toplanmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek yaşanan tahribatın izlerinin silinmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

HEYET, DEPREMZEDELERE SÜREÇ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kızılören Mahallesi'ne yapılan ziyarette hasarlı evlerle ilgili sürecin nasıl işleyeceği hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapılırken taleplere yönelik raporlar hazırlandı. Depremin meydana gelişinin hemen ardından bölgeye gelen ve o günden bu yana depremzedelerin istekleriyle birebir ilgilenen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Cuma namazının ardından cemaatle sohbet ederek yeni bir ihtiyacın olup olmadığına dair bilgi aldı.

HASARLI YAPILAR YIKILIYOR

Hasar tespitinin yapıldığı mahallede, acil yıkım kararı alınan yapıların tehlike oluşturmaması adına Meram Belediyesi ekipleri tarafından yıkımları gerçekleştiriliyor. Yıkılan yapılardan geriye kalan molozların bölgeye getirilen kamyonlarla sürekli olarak tahliyesi gerçekleştiriliyor. Hasarlı yapı yıkımlarının devam ettiği mahallede, evleri oturulamaz halde olan tüm depremzedeler ise mahalledeki diğer yakınlarının yanlarına yerleşti.

VATANDAŞLARDAN DİLEKÇELER TOPLANIYOR

Deprem bölgesinde vatandaşlarla yapılan değerlendirme toplantısı hakkında bilgi veren Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, "Şu anda tespitler yapıldı. Hemşehrilerimizden dilekçeler toplanıyor. İnşallah hiç kimsenin mağdur olmayacağı şekilde planlamamızı yapıyoruz. Burada istek ve talepleri de dinleyerek onları da planlamalarımıza dahil ettik. Kızılören'de ve diğer mahallelerimizde evleri hasar gören hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyoruz. Allah bu tür afetlerden ülkemizi korusun. Tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın ilk andan itibaren yanlarındaydık. Bundan sonra da hep beraber süreci beraber götüreceğiz" dedi.

Meram'ın Kızılören Mahallesi'nde hayatın normale dönmesi için çalışılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kavuş, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram'ın Kızılören Mahallesi'nde hayatın normale dönmesi için çalışılıyor - Son Dakika


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