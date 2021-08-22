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Meram'ın mahallelerinde bisiklet yarışları devam ediyor - Son Dakika

Meram'ın mahallelerinde bisiklet yarışları devam ediyor

22.08.2021 12:43
Meram'ın mahallelerinde bisiklet yarışları devam ediyor, System.String[]

Konya'nın merkez Meram ilçe belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Düz Bisiklet Yarışları'nın bu haftaki adresi Kovanağzı ve Melikşah mahalleleri oldu.

Konya'nın merkez Meram ilçe belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Düz Bisiklet Yarışları'nın bu haftaki adresi Kovanağzı ve Melikşah mahalleleri oldu.

Meram Belediyesi tarafından düzenlenen Düz Bisiklet Yarışları bu hafta Kovanağzı ve Melikşah mahallelerinde gerçekleştirildi. Heyecan dolu anlara sahne olan etkinliklere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdurrahman Şahin, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, İl ve İlçe Teşkilatı yöneticileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

5 ila 17 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukların katıldığı yarışlar 5 farklı kategoride gerçekleştirildi. Düz bisiklet yarışlarının düzenlendiği alana mahalle sakinleri adeta akın ederken, çocuklar ise dereceye girmek için ter döktü. Meram Belediyesi tarafından etkinliğe katılan tüm çocuklara bisiklet kaskı ve tişört hediye edildi. Yine dereceye girenler için hazırlanan bisiklet, eşofman ve kol saati gibi hediyeler ise programın sonunda protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından etkinlik alanlarına kurulan oyun alanları ise katılımcıların keyifli anlar yaşamasına olanak sağladı.

"Meram belediye başkanımız bisiklet sporuna ciddi destek veriyor"

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, bisiklet sporunun yaygınlaşması adına önemli bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Bisiklet sporu, diğerlerinden çok daha farklı bir spordur. 3 yaşında bisiklet sürmeyi öğrenen çocuk, 70 yaşına kadar bu sporu yapar. Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ve ekibi bisiklet sporuna ciddi bir destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük keyif alıyoruz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, önceki hafta Gödene ve Alpaslan mahallelerinde gerçekleştirilen bisiklet yarışlarına bu hafta Kovanağzı ve Melikşah mahallelerinde start verdiklerini belirterek, "Hem mahalle sakinlerimiz hem çocuklarımız hem de bizler çok eğlendik. Hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük keyif alıyoruz. Farklı mahallelerimizde düzenlediğimiz bu tür programlar ise bir araya gelmemize bir anlamda vesile oluyor. Çocuklarımız salgın sürecinde evlerinde kalarak çok sıkılmışlardı. Haliyle de hareketsiz kaldılar. Bisiklet yarışları, onlar için hem eğlence hem de spor oldu" dedi.

"Çocuklarımıza yapılan yatırım en kıymetlisi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, böylesine güzel ve heyecanlı bir programı gerçekleştirdikleri için Meram Belediyesine teşekkür ederek, "Çocuklarımızın bu keyifli halini görmek bizler için çok güzeldi. Önemli olan çocuklarımızın dereceye girmeleri değil burada bu heyecanı yaşamaları. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yapılan yatırım en kıymetli yatırımdır. Çocuklarımızın, daha mutlu ve sporun içerisinde oldukları bir hayat yaşamalarını istiyoruz. Konya, bisiklet şehridir. Şehrimiz, Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip. Çocuklarımızın profesyonel olarak bisiklet sporunu icra etmelerini istiyoruz. Programda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. - KONYA

Meram'ın mahallelerinde bisiklet yarışları devam ediyor
Meram'ın mahallelerinde bisiklet yarışları devam ediyor
Meram'ın mahallelerinde bisiklet yarışları devam ediyor
Meram'ın mahallelerinde bisiklet yarışları devam ediyor
Meram'ın mahallelerinde bisiklet yarışları devam ediyor

Bisiklet, Melikşah, Konya, Meram, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Meram'ın mahallelerinde bisiklet yarışları devam ediyor - Son Dakika Spor


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