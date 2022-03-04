Meram Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
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Meram Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi

04.03.2022 17:12
Meram Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi

Meram Millet Kıraathanesi başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaş grubunun uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Meram Millet Kıraathanesi başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaş grubunun uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin kültür yaşamına sunulan Meram Millet Kıraathanesi farklı yaş grubundan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Konya'nın da ilk millet kıraathanesi olma özelliği taşıyan Meram Millet Kıraathanesi rahat ve huzurlu bir ortamda ders çalışmak ya da kitap okumak, güncel yayınları takip etmek ve zeka oyunları gibi faaliyetlerle dolu dolu zaman geçirmek isteyenler için bir fırsat sunuyor.

Her yaşa ve her seviyeye hitap edebilecek şekilde düzenlen Meram Millet Kıraathanesi, yaklaşık 150 kişiye aynı anda hizmet edebilecek bir kapasiteye sahipken çeşitli araştırmaların yapılacağı ve ders videolarının izleneceği bilgisayarları da bünyesinde bulunduruyor.

Kıraathanede, görme engellilerin kolaylıkla istifade edebilmeleri ve yayınlarını okuyabilmeleri adına özel bir bölüm bulunuyor. Kendine özgü bir konseptte hizmet eden kıraathane, satranç ve mangala gibi zeka oyunları bölümüyle de her yaştan insanının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuya ilişkin açıklamasında, Meram Millet Kıraathanesi'nin kurulduğu günden bu yana kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğin buluşma adresi olduğunu kaydetti.

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Kitap, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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