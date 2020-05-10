Meram normalleşme sürecinin ilk aşamasına hazır - Son Dakika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, koronavirüs salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmelerin ardından geçilen normalleşme sürecinin ilk aşaması için tüm hazırlıklarını tamamladı.



Meram Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ışığında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabinenin aldığı normalleşme sürecinin ilk aşaması için gerekli tüm hazırlıkları gerçekleştirdi.



"Tedbirlerimizi ve hassasiyetimizi aynı ölçüde sürdüreceğiz"



Süreç ile birlikte, mahalle ve semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye ve nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerine getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede bulunan pazar yerlerinde tüm bunlar için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Hijyen, tezgahlar arasındaki 3 metre kuralı ve maske takılması gibi olmazsa olmaz kuralların tavizsiz gözetilmeye devam edeceğini söyleyen Başkan Kavuş, "Salgın tehdidi ile girdiğimiz olağanüstü günler ekonomimizi de etkilemiştir. Hükümetimiz bu etkiyi en aza indirmek için gereken tüm tedbirleri almış, yardımsever insanımız seferber olmuştur. Bu etkiden en çok pazarcılarımız, berber ve kuaförlerimiz gibi günlük kazanca sahip kesimlerimiz etkilenmiştir. Bu süreç en çok onları sevindirdi. Bu sebeple geriye dönmemek adına en çok hassasiyet gösterecek, kurallara eksiksiz en çok dikkat edeceklerde yine onlar olacaktır. Bizim denetlemelerde göstereceğimiz hassasiyette yine onlar için, onların menfaatleri için olacaktır" diye konuştu.



Pazar günleri düzenlemeleri ise şu şekilde olacak;



Pazarların gün düzenlemeleri hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, "Pazartesi günü; Muhacir Pazarı (Meyve-Sebze), Harmancık (Sebze-Meyve-Tuhafiye), Yaylapınar (Sebze-Meyve-Tuhafiye), TOKİ (Sebze-Meyve), Alparslan (Sebze-Meyve-Tuhafiye), Melikşah (Tuhafiye), Salı Günü; Kalfalar (Sebze-Meyve), Osmangazi (Sebze-Meyve-Tuhafiye), Muhacir (Tuhafiye), TOKİ (Tuhafiye), Çarşamba günü; Melikşah (Sebze-Meyve), Kovanağzı (Sebze-Meyve), Kaşınhanı (Sebze-Meyve) Kalfalar (Tuhafiye), Perşembe günü; Arif Bilge (Sebze-Meyve), Lalebahçe (Sebze-Meyve-Tuhafiye), Kovanağzı (Tuhafiye), Kaşınhanı (Tuhafiye), Cuma günü; Aşkan (Sebze-Meyve-Tuhafiye), Hacı İsa Efendi (Sebze-Meyve-Tuhafiye) ve Loras (Sebze-Meyve-Tuhafiye)"



"Tüm esnaflarımıza hayırlı işler ve hayırlı kazançlar diliyorum"



Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılışına dair yayımlanan genelge hakkında da bilgi veren Meram Belediye Mustafa Kavuş, bu işyerlerinin sabah 9.00 ile 21.00 arasında faaliyet gösterebileceklerini belirtti. Randevu sisteminin esas alınacağını kaydeden Başkan Kavuş, "Bu esnaflarımız, aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecekler. En fazla tek müşterinin beklemesine izin verilecek. Randevusuz müşterilerin sosyal mesafeye riayet ederek ve maske takarak beklemesine müsaade edilecek. Çalışanlar kesinlikle maske kullanacaklar. Hijyen ve temizlik kurallarına azami şekilde dikkat etmeleri gerekiyor. Berberler ve bayan kuaförlerinde bazı hizmetlerin verilmesine bir süre daha izin verilmeyecek. Esnaflarımız bunlar ve bunların dışında kalan maddeler için hizmet vermeye başlamadan önce çeşitli kanallardan bilgi alabilirler. Onların bu kurallara harfiyen uyacağından ve ne kendi ne müşterilerinin sağlıklarını tehlikeye atmayacaklarından ne de son iki aydır yaşadığımız kötü günlere yeniden dönmeyi istemeyeceklerinden şüphem yok. Hepsine hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. - KONYA