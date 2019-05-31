Meram, Ramazan Bayramına hazır

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur içinde geçirebilmesi ve belediye hizmetlerinin 9 günlük tatil süresinde aksamaması için tedbirler aldı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur içinde geçirebilmesi ve belediye hizmetlerinin 9 günlük tatil süresinde aksamaması için tedbirler aldı.



Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Af ve mağfiret ayı Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirmek için bir ay boyunca tüm inananlar oruçlarını tuttu, camileri teravihlerle şenlendirdi, nefislerine zincir vurdu, yetimler, garipler, fakirler, mülteciler başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerini gözetti. İçinde 'Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini' barındıran 'Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat' olan Ramazan ayı boyunca Allah'ın hoşnutluğunu kazanabilmek adına her fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. Ama her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu güzel günlerin de sonu gelip çattı. Ancak bu güzelliğin sonu bir başka güzellikle geldi; Ramazan Bayramı güzelliği ile. Allah'u Teala yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul buyursun, bu güzellikleri 12 aya yaymamızı nasip etsin. Bayramlar kardeşliğimizi bize yeniden hatırlatan günler. Uzun bayram tatiline rağmen, bizi biz yapan değerlere sahip çıkma adına büyüklerimizi hatırladığımız, küçükleri sevindirdiğimiz bir bayram yaşamak dileği ile tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, daha nice güzel ve aslına uygun Ramazan ayları ve bayram günlerinde buluşmayı temenni ediyorum" dedi.



Meram Belediyesi, olarak 9 günlük uzun bayram tatilinde belediye hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli tüm tedbirler alındı. Bayram tatili süresince temizlik ve zabıta ekipleri tam kadro görev yapacak. Ayrıca acil durumlar için de bir ekibi sürekli hazır bulundurulacak. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, arife günü ve bayram tatili süresince 3 vardiya halinde çalışmalarını sürdürecek. Halkın bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi ve alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için zabıta ekipleri de arife ve bayram tatili süresince 08.00-23.00 saatleri arasında görevini sürdürecek. Vatandaşlar, temizlikle ilgili istek ve taleplerini 331 00 08, zabıtayı ilgilendiren şikayetlerini de 353 73 66 numaralı telefona iletebilirlecekler. Öte yandan, 80 Binde Devr-i Alem Parkı 09.00/18.00, Millet Bahçesi de 09.00/22.00 saatleri arasında bayramın ilk günü hariç tüm tatil süresince hizmet verecek. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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