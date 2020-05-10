Meram Sosyal Vefa Grubu şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Meram Sosyal Vefa Grubu çalışmaları çerçevesinde ilçede bulunan şehit anneleri ziyaret edilerek kendilerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehit annelerini ziyaret eden ekiplerin, ailelerin bir ihtiyacı olup olmadığını sordukları ve bu özel günde acılarını paylaştıkları belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm şehit ailelerinin kendilerine vatan savunmasında hayatlarını kaybeden şehitlerin emaneti olduğunu vurguladı.

Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerle şehit annelerinin acılarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladıklarını aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Vatanımızın ve milletimizin varlığına kasteden düşmanlara ve hainlere karşı canlarını hiçe sayan şehitlerimizin annelerine, babalarına, çocuklarına, eşlerine ve diğer aile fertlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bu millet tarih boyunca şehitlerini ve gazilerini asla yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Biz de onlara sahip çıkmak adına bugüne kadar elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin değerli emanetleri, şunu biliniz ki, bu devletin en astından en üstüne ve yüce milletimizin her bir ferdi sizlerin birer evladınızdır. Bu acılarınızı bitirmeyecektir belki ama bir nebze olsun hafifletecektir. Bu düşüncelerle vatana, bayrağa ve ezana olan sevdalarını canlarıyla ispatlayan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Rabbim her birini cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın diyorum. Şehitlerimizin ailelerine de böylesi çocuklar yetiştirdikleri için saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum."