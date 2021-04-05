Meram Yer Altı Katlı Otoparkında sona gelindi - Son Dakika

Başkan Altay, Meram'ın yeniden bir cazibe alanı olması için önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, bölgedeki en önemli sorunlardan birisinin de otopark olduğunu ifade etti.

ZİYARETÇİLERE KONFORLU BİR ORTAM OLUŞTURUYORUZ

İnsanların Meram'a geldiklerinde rahat, konforlu ve güvenli bir otopark ihtiyacı hissettiklerini açıklayan Başkan Altay, "Onu gidermek için çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 1000 araçlık kapalı otoparkımız tamamlanmak üzere. İnşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra hizmete sunulmuş olacak. Yaklaşık 28 milyon lira bedelle Meram Son Durakta hem Konya'dan hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerimiz için konforlu bir ortam oluşturuyoruz. İnşallah Meram bölgesine yaptığımız yatırımlar tamamlanınca Meram eskisinden çok daha cazip hale gelecek. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.