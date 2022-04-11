Meram'da zabıta ramazan denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meram'da zabıta ramazan denetimlerini sürdürüyor

11.04.2022 16:27
Meram'da zabıta ramazan denetimlerini sürdürüyor

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak devam eden kontrollerini ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdı.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak devam eden kontrollerini ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler özellikle gıda ürünleri satan işletmelerde oldukça titiz ve hassas denetimler sürdürdü.

Fırınlarda hijyen, ekmeklerde ve ramazan pidelerinde gramaj denetimleri yapan ekiplerin, kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarıların yanı sıra cezai işlem uyguladığı belirtildi.

Denetimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Ramazan ayı dolayısıyla fırın, pastane, tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine yapılan ani denetimlerimiz daha da önem kazanıyor. Bu iş yerlerinde fiyat tarifesinden gramaj kontrolüne kadar her noktada hassas bir çalışma yürütülüyor. Denetimlerde iş yerlerinin hijyen kurallarına uygun bir ortamda üretim ve satış yapıp yapmadığı da kontrol ediliyor. Kanunlara aykırı hareket edenlere ve genel hijyen kuralları açısından eksikleri olan firmalara 'Zabıta Yönetmeliği' çerçevesinde idari para cezası kesiliyor."

Meram'da zabıta ramazan denetimlerini sürdürüyor
Meram'da zabıta ramazan denetimlerini sürdürüyor
Meram'da zabıta ramazan denetimlerini sürdürüyor

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da ekmek fırınlarına zabıta denetimi Şanlıurfa'da ekmek fırınlarına zabıta denetimi ZABITADAN FIRINLARA VE UNLU MAMUL SATAN İŞ YERLERİNE DENETİM ZABITADAN FIRINLARA VE UNLU MAMUL SATAN İŞ YERLERİNE DENETİM

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meram'da zabıta ramazan denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: Meram'da zabıta ramazan denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement