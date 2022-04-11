Meram'da zabıta ramazan denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak devam eden kontrollerini ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler özellikle gıda ürünleri satan işletmelerde oldukça titiz ve hassas denetimler sürdürdü.

Fırınlarda hijyen, ekmeklerde ve ramazan pidelerinde gramaj denetimleri yapan ekiplerin, kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarıların yanı sıra cezai işlem uyguladığı belirtildi.

Denetimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Ramazan ayı dolayısıyla fırın, pastane, tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine yapılan ani denetimlerimiz daha da önem kazanıyor. Bu iş yerlerinde fiyat tarifesinden gramaj kontrolüne kadar her noktada hassas bir çalışma yürütülüyor. Denetimlerde iş yerlerinin hijyen kurallarına uygun bir ortamda üretim ve satış yapıp yapmadığı da kontrol ediliyor. Kanunlara aykırı hareket edenlere ve genel hijyen kuralları açısından eksikleri olan firmalara 'Zabıta Yönetmeliği' çerçevesinde idari para cezası kesiliyor."