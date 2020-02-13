Merapi Yanardağı 2 bin metre yüksekliğe kül püskürttü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Merapi Yanardağı 2 bin metre yüksekliğe kül püskürttü - Son Dakika

Merapi Yanardağı 2 bin metre yüksekliğe kül püskürttü

6 saat önce

Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti.

Merapi Yanardağı 2 bin metre yüksekliğe kül püskürttü, System.String[]

Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağ, 2 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.


Endonezya'nın en aktif dağı Merapi'de patlama meydana geldi. Patlama sonucu Cava adasının merkezi ile Yogyakarta arasında bulunan Merapi Yanardağı kraterinden 2 bin metre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttü. Çevrede yaşayan yaklaşık 24 milyon insan için tehdit oluşturan lavlar dolayısıyla uyarılar yapıldı. Patlama esnasında kayıtta olan vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaştı.


Yerel saatle 05.16 sularında meydana gelen patlamaya ilişkin Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, "Patlama 150 saniye sürdü. 2 bin metre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttü" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 340 kişi hayatını kaybetmiş, 60 binden fazla kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı. Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor. - JAVA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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