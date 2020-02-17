Merasim sokak şehitleri anıldı - Son Dakika
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Merasim sokak şehitleri anıldı

6 saat önce

Bölücü terör örgütünce 17 Şubat 2016 tarihinde Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarına yönelik yapılan terör saldırısında şehit olan 29 kişi anıldı.

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Bölücü terör örgütünce 17 Şubat 2016 tarihinde Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarına yönelik yapılan terör saldırısında şehit olan 29 kişi anıldı.


17 Şubat 2016'da Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına yakın mesafede bulunan Merasim Sokak'ta bomba yüklü otomobilin askeri personeli taşıyan servis araçlarının arasına dalarak infilak etmesi sonrasında 29 sivil şehit olurken, 75 kişide yaralanmıştı. Yaşanan saldırı 4'üncü yılında da anıldı.


Merasim sokakta şehit olanlar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ile Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) tarafından Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen tören ile anıldı. Burada bir konuşma yapan SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "Tam üç yıl önce bugün burada şahadet mertebesine ulaşan 29 mesai arkadaşımız ile birlikte 18 Kasım 2019 tarihinde Mardin'de Barış Pınarı Harekatında şehit olan devlet memuru Ruhi Karaçam arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. SAVDES-SEN olarak, şehitlerimizin aziz hatıralarını emanet olarak görüyor, ömrümüz boyunca emanete sahip çıkacağımıza yüce Türk milletinin huzurunda tekrar söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin, subay, astsubay, sivil devlet memuru, uzman erbaş, erbaş ve erleri ile birlikte büyük bir aile olduğunu aktaran Cengiz, "Karargahlarda, kışlalarda, El-Bab'ta, İdlib'te, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, Somali'de, Afganistan'da ve sayamayacağımız her yerde hep birlikteyiz. Merasim Sokak'ta da hep birlikteydik. Olmaya da devam edeceğiz. Çünkü, bizler ülkemizin bekası için canını ortaya koymuş kahraman Mehmetçiğin bu yola baş koymuş mesai arkadaşlarıyız" ifadelerini kaydetti.


Konuşmaların ardından şehitler için Kuran-ı Kerim ve dua okunması ile şehitlerin isimlerinin anons edilmesi sonrasında duygusal anlar yaşandı. Şehitlerin anısına, patlamanın yaşandığı alandaki ağaca TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen ve SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz tarafından şehit isimlerinin yer aldığı plaketin çakılması, çelenk ve karanfil bırakılmasının ardından tören sona erdi. - ANKARA

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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