Meraya çıkarılan yüzlerce koyun kara yakalandı

Muş'ta sabah saatlerinde meraya çıkartılan yüzlerce küçükbaş hayvan, aniden bastıran yağış nedeniyle kara yakalandı.



Muş'ta kar yağışı özellikle kırsal kesimi olumsuz yönde etkilemeye başladı. Merkeze bağlı Karlıdere köyünde sabah erken saatlerde meraya çıkarılan küçükbaş hayvanlar, aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Hayvanları bir arada tutmaya çalışan çoban ve sürü sahipleri, koyunları 3 saatlik zorlu yürüyüşün ardından köylerine güçlükle indirebildi. Kar yağışı nedeniyle 2-3 saatten beri yolda olduklarını ifade eden İsmet Demir, "Aniden kar bastırdığı için hayvanları yeniden Muş'a götüreceğiz. Bahar ayına kadar Muş'ta kalacağız" dedi.



Sabah koyunları meraya çıkardığını kaydeden Hamdusena Karlı ise, şu anda kar ve fırtına olduğunu söyledi. Hayvanları yavaş yavaş köye götüreceğini belirten Karlı, "Evden bana yardıma gelecekler. Bana yardım edeceklerle beraber yavaş yavaş eve gideceğiz. Kurt var, o yüzden hayvanlardan ayrı gidemiyoruz" diye konuştu. - MUŞ