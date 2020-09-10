Mercan bebeğe bir destek de Boskoviç'ten

Çorakçı çifti destekten memnun: "Boskoviç ve diğer Eczacıbaşı VitrA oyuncularının bu desteği bizi çok mutlu etti"

İstanbul DHA

Dünyanın en önemli voleybolcularından biri olan Eczacıbaşı VitrA'nın yıldızı Tijana Boskoviç, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konulan 8 aylık Mercan bebek ve ailesiyle bir araya geldi. Sırp oyuncunun kızlarına desteğinden ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Can- Ege Çorakçı çifti, "Bir gün kızımız olursa sporcu olmasını hayal ediyorduk. Boskoviç ve diğer Eczacıbaşı VitrA oyuncularının bu desteği bizi çok mutlu etti" dedi.

Dünyanın en iyi voleybol oyuncularından biri olarak değerlendirilen Tijana Boskoviç, yardım elini SMA Tip-1 (Spinal Müsküler Atrofi) teşhisi konulan 8 aylık Mercan bebeğe uzattı. Eczacıbaşı VitrA'nın Sırp yıldızı, 3.5 aylıkken nadir bir genetik hastalık olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan Mercan bebekle bir araya gelerek desteğini gösterdi. Bir gün kızları olursa sporcu olmasını hayal ettiklerini belirten baba Can Çorakçı ve anne Ege Çorakçı "Başta Tiana Boskoviç olmak üzere tüm Eczacıbaşı VitrA takımı oyuncularına çok teşekkür ediyoruz. Destekleri bizi çok mutlu etti. Kızımızın yaşaması için imkanı olan herkesin desteğine ihtiyacımız var. Gelin birlikte Mercan'a can olalım ve kızımızı yaşatalım" diyerek yardım çağrısında bulundu. Son aylarda tüm Türkiye 'nin Mercan bebeğin iyileşmesi için tek yürek olduğu yardım çağrıları gün geçtikçe büyüyor. SMA hastalarının Gen Tedavisi henüz Türkiye'de yapılamadığı için Mercan bebeğin yurt dışında tedavi olması gerekiyor. Mercan bebeğin tedavisi için katkıda bulunmak isteyenler www.gofundme.com/f/mercan-a-can bağış sitesinden ve @mercan_a_can Instagram hesabındaki bağış linklerinden desteklerini ulaştırabilirler.SMA (Spinal Müsküler Atrofi) nedir?

SMA, nefes alma, hareket etme, yemek yeme gibi motor hareketleri sağlayan vücudumuzdaki kasların zayıflanmasına ve ilerleyen aşamada tamamen durmasına sebep olan ölümcül ve ilerleyici bir nöromüsküler hastalık. Bu hastalık SMN1 genine ait 7. ve 8. ekzonlardaki mutasyon veya delesyon sonucu ortaya çıkar ve motor nöronların ihtiyaç duyduğu protein SMN1 geni tarafından üretilemediğinden vücuttaki motor nöronların geri dönüşü olmayan kaybı söz konusu olur. Bunun sonucunda istemli kaslar iyi hareket edemez, kuvvetsizleşir ve kas zayıflığı (atrofi) meydana gelir.