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Mercan Katlı Otopark'ın kapalı olması esnafı ve vatandaşları mağdur ediyor - Son Dakika

Mercan Katlı Otopark'ın kapalı olması esnafı ve vatandaşları mağdur ediyor

24.08.2021 19:33

Fatih Beyazıt'ta ISPARK'a ait olan 430 araç kapasiteli Mercan Katlı Otopark'ın bir buçuk yıldır kapalı olması, esnaf ile alışverişe gelen vatandaşları mağdur ediyor.

Fatih Beyazıt'ta ISPARK'a ait olan 430 araç kapasiteli Mercan Katlı Otopark'ın bir buçuk yıldır kapalı olması, esnaf ile alışverişe gelen vatandaşları mağdur ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK'a ait olan Mercan Katlı Otopark, yenilenme gerekçesiyle yaklaşık 2 yıldır kapalı tutuluyor. Alışverişe gelen vatandaşlar, araçlarını park edecek yer bulamadığı için trafiğe maruz kalırken, müşteri kaybeden esnaf da yaşanan durumdan şikayetçi.

Fatih'te 35 yıllık esnaf olan Mustafa Devreli, otoparkın kapalı olmasının, bölge esnafını olumsuz etkilediğini belirterek, yaklaşık 16 ay önce kapatılan otoparkın atıl halde durmaya devam ettiğini söyledi.

Devreli, "Yüzlerce kez mail attık, Beyaz Masa'ya başvurduk. Fakat hiçbir şekilde ilgilenilmedi. Sonuçta bu otopark 38 ilçeden insanların gelip arabasını bıraktığı yer ve her gün trafik bu şekilde. 1 buçuk saatte Süleymaniye'ye gidebiliyorsunuz. Burada insanlar saatlerce çile çekiyor. Trafik yüzünden hiçbir müşterimiz gelmek istemiyor. Kimse burada 2 saat durup çanta almaya gelmez ya da nevresim, kumaş..." dedi.

Kapalıçarşı esnafı Celal Şahin de 20 yıldır aynı yerde çalıştığını ancak son iki senedir otoparkın kapalı olması nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Yaşanan durumun işlerini olumsuz etkilediğini ve trafiğe neden olduğunu anlatan Şahin, şunları ifade etti:

"Buranın trafiğini görüyorsunuz. Öğleden sonra akşam 18.00'e kadar bu trafiği millet çekiyor. Katlı otoparka yüzlerce araç park edilebiliyordu. Buraya bir vatandaş gelip alışverişini de yapamıyor. Bir buçuk senedir bu otoparka bir çivi bile çakılmadı. Şu görmüş olduğunuz trafiği bu milletin çekmesine bir gerek var mıydı? Ama maalesef İstanbul'un göbeğinde şu anda böyle bir trafiğin olması çok kötü."

25 yıldır bölgede esnaflık yapan Mahmut Batı ise otoparkın kapalı olması nedeniyle müşterilerin gelmediğini belirterek, "Buraya müşteri sabah saat 9.00'da geliyor ancak 3 saatte buradaki trafikten çıkamıyor. Çok zor durumdayız. Acil bir şeyler yapılmalı, bu sorun çözülmeli. Tam sezon zamanı ama müşterimiz gelemiyor. Okullar açılacak, iş yapacağız ama iş yapamıyoruz. Gelen müşteri buradaki trafiği görüp Laleli'den geri dönüyor." diye konuştu.

Esnaf Selim Devreli de otopark sorununu İBB Beyaz Masa'ya şikayet ettiklerini ancak hiçbir sonuç alamadıklarını aktardı. Yetkililerin "yapacağız" dediklerini ancak herhangi bir çalışma başlatmadıklarını anlatan Devreli, aylardır otoparkın atıl vaziyette olduğunu belirtti.

Mercan muhitinin bir başka esnafı Mehmet Delil ise "Çok büyük bir rezalet var. Burada birçok esnaf var. Gelip burada Allah rızası için bir denetleme yapsınlar. Şurası Kapalıçarşı, bunun aşağısı Eminönü, ilerisi İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Meydanı, Süleymaniye Camii. İstanbul'un kalbi burası, buraya büyük haksızlık yapılıyor." şeklinde konuştu.

Beyazıt'a alışverişe gelen Mehmet Bilir de aracıyla 3 saattir trafikte mağdur olduğunu dile getirerek, "Böyle bir şey olamaz. Büyükşehir nerede? Ben 20 senedir buradan geçiyorum ama iki yıldır bu rezilliği çekiyoruz. Adım atamıyorum. Esnaf, toptancı, herkes görüyor bunu." ifadelerini kullandı.

Mercan Katlı Otopark'ın kapalı olması esnafı ve vatandaşları mağdur ediyor
Mercan Katlı Otopark'ın kapalı olması esnafı ve vatandaşları mağdur ediyor
Mercan Katlı Otopark'ın kapalı olması esnafı ve vatandaşları mağdur ediyor
Mercan Katlı Otopark'ın kapalı olması esnafı ve vatandaşları mağdur ediyor
Mercan Katlı Otopark'ın kapalı olması esnafı ve vatandaşları mağdur ediyor

Fatih Beyazıt, İstanbul, Fatih, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mercan Katlı Otopark'ın kapalı olması esnafı ve vatandaşları mağdur ediyor - Son Dakika


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