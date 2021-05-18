Mercan Kimya, Halka Arz Ediliyor - Son Dakika

Mercan Kimya, Halka Arz Ediliyor

18.05.2021 08:19
Mercan Kimya, Halka Arz Ediliyor, System.String[]

Beklenen gün geldi, Mercan Kimya talep toplamaya başlıyor! 45 yıllık tecrübesi ile Mercan Kimya 20-21 Mayıs tarihleri arasında halka arz ediliyor. 2020 yılı verilerine göre, ihracatta liderlik koltuğunda oturan Mercan Kimya, 8,81 TL – 10,46 TL fiyatları arasında talep toplamaya başlıyor…

Mercan Kimya Genel Müdürü Harun Aydın, bu süreci değerlendirdi; "Bilindiği gibi Mercan Kimya, 20-21 Mayıs tarihlerinde Halka Arz ve Talep Toplama Sürecine katılmış bulunuyor. 2020 yılı verilerine göre sektöründe ihracat lideri olan Mercan Kimya, 23 sektörde kullanılan parafin konusunda sektörünün İlk ve Tek Ar-Ge Merkezi unvanına sahiptir. Bugüne kadar, 5 kıtada 85 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş olan şirketimizin 2020 cirosu içindeki yurt dışı satış payı %39'dur. Mercan Kimya, 2018 ihracatını 2019 yılında %99 artırırken bu artış, 2020 yılında 2019'a göre %129 oldu. Böylece şirketimiz; 2020 ihracatını 2018 yılına göre 4,5 kat artırmayı başardı."

Sloganımız; Mercan Kimya HER YERDE

Harun Aydın sözlerine şöyle devam etti; "Merwax markamızı ve Türk Malı imajını dünyada geliştirmek üzere Turquality®? desteklerinden faydalanmaya devam etmekteyiz. Mercan Kimya; Orman, Tekstil, İnşaat, Otomotiv, Kozmetik, Ev Dekorasyon, Mobilya, İzolasyon, Makine, Kablo, Kauçuk, Ambalaj, Ziraat, Tıp, Teknoloji, Kişisel Bakım ve daha birçok sektörde hammadde ve yardımcı malzeme olarak kullanılan parafin, parafin emülsiyonları, vazelin ve likit parafin üreten, sektöründe öncü bir kuruluştur. Biosidal ürünlerin üretimi ile dezenfektan pazarına girmek üzere, yatırımlarını tamamlamış olan şirketimiz, ruhsat onayları tamamlandığında üretim ve satış faaliyetlerine başlayacaktır. Şirketimizin 2020 yılı verileri incelendiğinde, kapasite kullanım oranının %38 olduğu görülmekte ve bu sayede ölçekli kapasitesi ile hacmi 9 milyar USD'yi aşan dünya wax ve parafin pazarlarında büyümek üzere yoluna devam etmektedir. Bununla birlikte, kendi sektörümüzde İlk ve Tek Ar-Ge Merkezimiz ile ürün geliştirmenin ötesine geçerek, parafin dünyasının geleceği olan nano-emülsiyon teknolojisine yatırım yapmaya devam etmekteyiz. Ölçekli hacmi sebebiyle Mercan Kimya, birçok ülke ve coğrafyadan hammadde tedariki yaparak, kaynak çeşitlendirme çalışmaları ile tedarik zinciri süreçlerini çözümlemiştir. Projeci kimliğimizi; A3 ile Problem Çözme Teknikleri ve Kaizen Metodolojisini kullanarak içselleştirmek üzere, sistematik çalışmalar yapmaktayız. Endüstri 4.0 çağında, kendine özgü üretim otomasyon sistemlerini disiplinli bir şekilde geliştirip, teknolojik üretim süreçlerine her zaman yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ar-Ge Merkezimizin yaptığı öncü çalışmalar sayesinde, parafin emülsiyonunun kalite değerlerini artırırken, tüketimini azaltan ürünler geliştirerek, karbon ayak izini küçülten çalışmalara ilave olarak, üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin önemli bir kısmını kurduğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarından (GES) sağlıyoruz. Böylelikle karbon ayak izimizi küçülterek, çevreye karşı sorumluluk bilinci ile iş süreçlerimizi sürdürüyoruz.

Halka Arz Tarihi 20-21 Mayıs

Aydın; "Şirketimiz, Halka Arz süreçlerinde ortaya çıkacak gelirlerin tamamını sermaye artırımı olarak değerlendirecektir. Böylece Halka Arz'dan elde edilecek fonun tamamı; tesis ve depo yatırımı, işletme sermayesi ihtiyaçları ve finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır. Şirketimiz, hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmesini takip eden bir yıl boyunca, şirket bedelli sermaye artırımı yapmayacak olup, ortaklarımız ekstra pay satışında bulunmayacaklardır. Halka Arz süreci borsada satış yoluyla ve eşit dağıtım olarak, 8,81 TL – 10,46 TL fiyat aralığından gerçekleşecektir. Halka Arz'a katılan kişi sayısı ile gelen talep, fiyat ve miktara göre, Borsa İstanbul tarafından belirlenecek tek bir halka arz fiyatı üzerinden tüm yatırımcılar aynı fiyattan pay satın alabileceklerdir. Halka Arz sürecinde herhangi bir bireysel veya kurumsal yatırımcı grubuna farklı bir fiyat ve oran uygulanmayacaktır. Belirlenen halka arz fiyatı ve üstündeki fiyatlardan emir ileten tüm yatırımcılara, Borsa İstanbul tarafından ve tek bir fiyat üzerinden eşit bir şekilde dağıtım yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Mercan Kimya, Halka Arz Ediliyor

Araştırma Geliştirme, Türk Lirası, Aydın, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mercan Kimya, Halka Arz Ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Bu çocuklar Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Bu çocuklar Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Zincire bağladığı kıza hem cinsel hem fiziksel şiddet uygulamış! 7 aylık kabus son buldu Zincire bağladığı kıza hem cinsel hem fiziksel şiddet uygulamış! 7 aylık kabus son buldu İspanya neye uğradığını şaşırdı! 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı İspanya neye uğradığını şaşırdı! 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı Galatasaray hücum hattı 10 yıl sonra ilk kez çift hanelere ulaşamadı Galatasaray hücum hattı 10 yıl sonra ilk kez çift hanelere ulaşamadı Esnafa destek paketinin ayrıntıları netleşti! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Esnafa destek paketinin ayrıntıları netleşti! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir

Son Dakika Haberleri
17:59 Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı
17:58 Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü
17:55 SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
17:54 Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı
17:44 Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat
17:40 İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
17:37 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
17:12 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp için son uyarı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde açıkladılar Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp için son uyarı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde açıkladılar         
08:43
Ortalık fena karışıyor! Şevval Şahin, kendini güzel bulmayan Demet Akalın'a ateş püskürdü Ortalık fena karışıyor! Şevval Şahin, kendini güzel bulmayan Demet Akalın'a ateş püskürdü         
08:19
ABD basınında İsrail'i bir hayli rahatsız edecek yazı: Başkan Biden'a rağmen Filistin'e destek artıyor ABD basınında İsrail'i bir hayli rahatsız edecek yazı: Başkan Biden'a rağmen Filistin'e destek artıyor         
08:14
İnisiyatifini kullanan Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu'na ailesiyle görüşme hakkı verdi İnisiyatifini kullanan Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu'na ailesiyle görüşme hakkı verdi         
07:37
Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor         
00:19
AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek         
23:15
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Kırmızı bültenle aranan terörist 'Sofi Nurettin'in öldürülmesinin detayları ortaya çıktı Kırmızı bültenle aranan terörist 'Sofi Nurettin'in öldürülmesinin detayları ortaya çıktı         
21:34
Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor         
21:03
Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü         
20:40
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı         
17:49
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 08:55:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mercan Kimya, Halka Arz Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement