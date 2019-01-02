Son Dakika Haberleri: Mercan Koleji Kabul Sınavına Yoğun İlgi

Mercan Koleji Kabul Sınavına Yoğun İlgi

2 saat önce

Mercan Koleji'nin hafta sonu yapılan kabul sınavı büyük ilgi gördü.

Mercan Koleji Kabul Sınavına Yoğun İlgi, System.String[]
Mercan Koleji'nin hafta sonu yapılan kabul sınavı büyük ilgi gördü.

Hafta sonu gerçekleşen Mercan Kabul Sınavına çok sayıda öğrenci katıldı. Yoğunluk nedeniyle Bostanbaşı ve çevre yollarında trafik adeta durma noktasına gelirken 5413 sayı ile Türkiye'nin en çok katılım gösterilen sınavı olan Mercan Kabul Sınavı'nda öğrenciler Mercan Koleji'nde okuyabilmek için ter döktü.

Öğrencilerini kabul sınavına getiren velilere, Mercan Koleji Psikolojik Danışmanları tarafından iletişim ve farkındalık konulu seminer verildi. Seminerin ardından ise velilere kampüs ve teknoloji yaşam merkezi ile yetenek geliştirme atölyeleri tanıtıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Türkiye, Bostanbaşı, Güncel
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