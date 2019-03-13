Mercan Kolejinde 8 Mart Etkinliği
1 saat önce
Malatya Mercan Kolejinde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bir etkinlik düzenlendi.
Malatya
Mercan Kolejinde 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününe özel bir etkinlik düzenlendi.
Öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte katılımcılar günün anlam ve önemini belirten video ile duygu dolu anlar yaşadı. Canlı müzik ve fasıllar eşliğinde doyasıya eğlenen kadınlar, etkinlikten çok memnun kaldıklarını dile getirdi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:35 Kaynak: İHA
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