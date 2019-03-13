Son Dakika Haberleri: Mercan Kolejinde 8 Mart Etkinliği

Mercan Kolejinde 8 Mart Etkinliği

1 saat önce

Malatya Mercan Kolejinde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bir etkinlik düzenlendi.

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Malatya Mercan Kolejinde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bir etkinlik düzenlendi.

Öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte katılımcılar günün anlam ve önemini belirten video ile duygu dolu anlar yaşadı. Canlı müzik ve fasıllar eşliğinde doyasıya eğlenen kadınlar, etkinlikten çok memnun kaldıklarını dile getirdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:35 Kaynak: İHA

Malatya, 8 Mart, Güncel
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