Son Dakika Haberleri: Mercan Kolejinde İstiklal Marşının 98. Yılı Kutlandı

Mercan Kolejinde İstiklal Marşının 98. Yılı Kutlandı

1 saat önce

Mercan Kolejinde İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Mercan Kolejinde İstiklal Marşının 98. Yılı Kutlandı, System.String[]
Mercan Kolejinde İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Törende İstiklal Marşının Kabulü, Mehmet Akif'in hayatı, kişiliği, karakterine ve Kurtuluş Savaşına dair çeşitli canlandırmalara, şiirlere yer verildi.

Mercan Koleji Korosu istiklal Marşını söylerken dinleyenler duygusal anlar yaşadı. 1 saat süren program izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:19 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! THY'den Boeing 737 Yolcu Uçağıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: İkinci Bir Karara Kadar Durduruldu Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'

Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:39:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mercan Kolejinde İstiklal Marşının 98. Yılı Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]