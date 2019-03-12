Mercan Kolejinde İstiklal Marşının 98. Yılı Kutlandı

Mercan Kolejinde İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Mercan Kolejinde İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.



Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Törende İstiklal Marşının Kabulü, Mehmet Akif'in hayatı, kişiliği, karakterine ve Kurtuluş Savaşına dair çeşitli canlandırmalara, şiirlere yer verildi.



Mercan Koleji Korosu istiklal Marşını söylerken dinleyenler duygusal anlar yaşadı. 1 saat süren program izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! THY'den Boeing 737 Yolcu Uçağıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: İkinci Bir Karara Kadar Durduruldu

Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'

Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum

Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı