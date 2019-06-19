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Mercan Kolejinde mezuniyet töreni

51 dakika önce

Malatya Mercan Kolejinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler mezun olmanın coşkusunu yaşadı.

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Malatya Mercan Kolejinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler mezun olmanın coşkusunu yaşadı.

Tören Mercan Koleji Armoni Salonu'nda düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, "Malatya'nın hatta Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek bizlere can katan sevgili öğrencilerimiz, hayatınız boyunca başarı sizin ile olsun. Mercan Koleji mezunu olduğunuzu unutmayarak bu ayrıcalığı her yerde taşıyacağınıza eminiz" dedi.

Mercan Kolejinin öğrencilerine çok şey kattığına değinen Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Gökhan Gündüz ise, "Öğrencilerin edindikleri bilgi ve deneyimleri en faydalı şekilde kullanacağına, en iyi şekilde yaşatacağına, Mercan Koleji'nin birer ferdi olmanın gururu ile ülkemize yararlı bireyler olacağına eminim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından diplomalarını alan Mercanlılar keplerini fırlattı. Öğretmenleri eşliğinde pasta kesimi de yapan öğrenciler doyasıya eğlendi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:28 Kaynak: İHA
Malatya, Güncel
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