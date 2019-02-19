Son Dakika Haberleri: Mercan Kolejine Hijyen Ödülü

Mercan Kolejine Hijyen Ödülü

21 dakika önce

Mercan Koleji, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında hijyeni temsil eden "Beyaz Bayrak" ve sertifika ile ödüllendirildi.

Mercan Kolejine Hijyen Ödülü, System.String[]
Mercan Koleji, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında hijyeni temsil eden "Beyaz Bayrak" ve sertifika ile ödüllendirildi.

Toplumda yaşayan bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek için uygulanan proje gereği Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ekiplerince okullar denetlenerek Temizlik ve Hijyen kurallarına uygun bulunan en iyi okullara "Beyaz Bayrak" ödülü veriliyor.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının birlikte yürüttüğü proje kapsamında okullarda yapılan denetimler sonucunda yüzlerce okul arasında temizlik ve hijyen kurallarına uygun bulunan Mercan Çocuk Üniversitesi, Mercan Koleji İlkokulu, Mercan Koleji Ortaokulu, Mercan Koleji Anadolu Lisesi ve Mercan Koleji Fen Lisesi Beyaz Bayrak ve sertifika ile ödüllendirildi.

Mercan Koleji Yönetim Kurulu, kolejlerine bu ödülü kazandırmada emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve yardımcı personellerine teşekkür etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:57 Kaynak: İHA

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