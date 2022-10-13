Mercedes-AMG SL 43 ve Mercedes-AMG SL 63 4MATIC Türkiye'de

Mercedes-AMG'nin yeni özellikler ve teknolojilerle donatılan SL43 ve SL 63 4MATIC modelleri Türkiye yollarına çıkıyor.

Yenilenen Mercedes-AMG SL 43 ve Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+, Formula 1'den aktarılan elektrikli egzoz gazı turbo beslemesi özellikleri ile dünyada ilke imza atıyor. Bu teknoloji doğrudan Formula 1'den aktarılıyor ve Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı tarafından uzun yıllardır kullanılıyor. Yeni nesil turbo ise tüm devir bandı boyunca ani gaz tepkisi sunarak, verimliliği artırırken daha dinamik sürüş deneyimi sunuyor. Mercedes-AMG SL 43 ve Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ ayrıca zengin standart donanımıyla da öne çıkıyor.

Mercedes-AMG Yeni SL'i, V8 motorlu Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ motoru (ortalama yakıt tüketimi 13.4 – 13.0 l/100 km ortalama CO2 emisyonu 294-283 gr/km) ve yenilikçi bir başlangıç olan Mercedes-AMG SL 43 motoru (ortalama yakıt tüketimi 9,4-8,9 lt/100 km, ortalama CO2 emisyonu 214-201 gr/km) sunuyor. Tente tavanlı 2+2 koltuklu üstü açık modelin motor kaputunun altında 4,0 litre sekiz silindirli ve 2,0 litre dört silindirli yüksek performanslı benzinli motorlar yer alıyor.

Mercedes-AMG SL 43 Turbo besleme, kayış tahrikli marş jeneratörünü (RSG) de besleyen 48 voltluk elektrik sistemi ile çalışıyor. Sonuç olarak, Mercedes-AMG SL 43, 381 hp (280 kW) güç ve 480 Nm tork kullanıma sunuyor. Ayrıca belirli sürüş durumlarında RSG anlık olarak 14 hp (10 kW) ek güç sağlıyor. Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ ise 585 hp (430 kW) güç ve 800 Nm tork kullanıma sunuyor.

SL, 70 yıllık köklü geçmişiyle safkan bir yarış otomobilinden üstü açık lüks bir spor otomobile dönüştü ve bir efsane olarak otomobil tarihine adını yazdırmış durumda. Yeni Mercedes-AMG SL bu köklü tarihe bir başka kilometre taşıyla damgasını vuruyor. Orijinal SL ruhu ve sportifliği modern Mercedes-AMG lüks ve teknolojisiyle birleşiyor. 2+2 koltuklu roadster yeni motor seçenekleri ile teknoloji meraklısı alıcıları hedefliyor. Ön aksta nispeten hafif dört silindirli motor ve arkadan itiş kombinasyonu ile Mercedes-AMG SL 43 ayrıca üstün sürüş dinamikleri sunuyor.

AMG SPEEDSHIFT MCT 9G şanzıman

Elektrikli egzoz gazı turbo beslemesi olmadan kompakt Mercedes AMG modellerinde uzun süredir enine kullanılan M139 koldu dört silindirli motor, Mercedes-AMG SL 43 'te uzunlamasına konumlandırılıyor. Arkadan itişli üretilen Mercedes-AMG SL 43 ve dört çeker olan Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT MCT 9G şanzıman (MCT = Çok Plakalı Kavrama) ile donatılıyor. Bu örnekte ıslak kavrama tork konvertörünün yerini alıyor. Bu çözüm, ağırlığı azaltıyor ve daha düşük ataleti sayesinde özellikle hızlanma ve yük değişikliklerinde gaz emirlerine daha hızlı tepki veriyor. Özenle kalibre edilen yazılım kısa vites değiştirme süreleri dışında gerektiğinde birden çok vites küçültme olanağı da sağlıyor. Bunun dışında, "Sport" ve "Sport+" sürüş modlarındaki ara gazı işlevi sürüş keyfine katkı sağlıyor. Ayrıca, hızlı kalkış için RACE START işlevi de bulunuyor.

Mercedes-AMG SL 43, 0-100 km/s hızlanmasını 4,9 saniyede tamamlıyor ve 275 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ için ise bu değerler 0-100 km/s hızlanma 3,6 saniye ve 315 km/s maksimum hız olarak dikkat çekiyor.

Alüminyum kompozit roadster mimarisi

R232 kasa kodlu SL, Mercedes AMG tarafından geliştirilen tamamen yeni bir araç mimarisine dayanıyor. Yeni boyut konsepti, 1989 yılından (Mercedes SL model serisi R129) bu yana ilk kez 2+2 oturma düzenine izin veriyor. Bu, yeni SL'i daha kullanışlı kılıyor. Arka koltuklar günlük işlevselliği arttırıyor ve 1,50 metreye kadar (çocuk oto koltuğu ile 1,35 metreye kadar) yolcular için alan sunuyor. Ek oturma alanına gerek olmadığında koltukların arkasına takılan hava perdesi, ön koltuk yolcuların boyun bölgesini hava akımından koruyabiliyor. veya ikinci koltuk sırası, örneğin bir golf çantası gibi, ek saklama alanı olarak kullanılabiliyor.

Hafif alüminyum kompozit şasi, kendini destekleyen alüminyum space-frame iskeletten oluşuyor. Tasarım maksimum rijitlik sağlarken üstün sürüş dinamikleri, yüksek konfor sportif gövde oranları için mükemmel bir temel oluşturuyor. Gövde mimarisinin amacı, yanal ve dikey dinamiklere odaklanarak AMG Sürüş Performansını sunarken üstün konfor ve güvenlik konusunda yüksek standartları karşılamak.

Kullanılan gelişmiş malzemelerle düşük ağırlık ile yüksek rijitlik seviyesi elde ediliyor. Örneğin ön cam çerçevesinde alüminyum, magnezyum, fiber gibi kompozit malzemeler kullanılıyor. Bu yüksek rijitlik seviyesi ile birlikte ışık hızında açılan arka takla barları gelişmiş bir koruma sunuyor.

Zarif dış tasarım detayları

Zengin standart donanımıyla öne çıkan AMG ailesinin yeni üyeleri Mercedes-AMG SL 43 ve Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ ayrıca konfor ve güvenliği artıran çok sayıda opsiyon ve çok sayıda kişiselleştirme olanağı da bulunuyor.

Mercedes-AMG SL 43'ün dış tasarımı, sekiz silindirli Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ versiyonundan küçük farklılıklara sahip. Örneğin farklı ön ve arka tamponlara sahip. Ayrıca köşeli yerine yuvarlak çift egzoz çıkışına sahip. SL; uzun dingil mesafesi, kısa ön ve arka çıkıntılar, uzun motor kaputu, eğimli ön cam, geride konumlandırılmış kabin ve güçlü arka kısım gibi karakteristik tasarım unsurları ile dikkat çekiyor. Tüm bu tasarım unsurları karakteristik SL siluetini oluşturuyor. Hacimli çamurluklar ve yan panellerle aynı hizada büyük çaplı hafif alaşım jantlar güçlü ve dinamik bir görünüm kazandırıyor. Mercedes-AMG SL 43, standart olarak 20 inç hafif alaşım jantlarla donatılıyor. Ayrıca sekiz silindirli Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ modelinde aerodinamik olarak optimize edilen ve hava direncini azaltan 21 inçlik hafif alaşım jantlar da sunuluyor.

AMG Aerodinamik Paketi

Aktif hava kontrol sistemi, en önemli aerodinamik iyileştirme teknolojilerinden biri. Üst hava girişinin arkasındaki yatay panjurlar elektronik olarak kontrol ediliyor ve aktüatör motorlarla açılıp kapatılabiliyor. Böylece hava akışı talebe göre yönlendirilerek aerodinamik performansı iyileştiriliyor.

Normalde panjurlar kapalı. En yüksek hızda bile. Bu konum hava direncini azaltıyor. Sadece belirli koşullarda ve soğutma havası gereksinimi yüksek olduğunda, panjurlar açılıyor ve soğutma havasının ısı eşanjörüne akması sağlanıyor. Sistem, son derece zekice ve hızlı kontrol ediliyor.

Aynı özellik araç gövdesine kusursuz bir şekilde entegre edilen açılır arka spoyler için de geçerli. Spoyler sürüş koşullarına göre konumunu ayarlıyor. Bunu yaparken; Sürüş hızını, dikey ve yanal ivme dışında direksiyon hızını dahil kontrol yazılımı çok sayıda parametreyi dikkate alıyor. Spoyler, yol tutuş özelliklerini optimize etmek veya sürtünmeyi azaltmak için 80 km/s'den itibaren beş farklı açı uyguluyor.

Mercedes-AMG SL 43 ve Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ için opsiyonel olarak sunulan Aerodinamik Paketi, ön ve arka tamponlarda daha büyük kanatçıklar ve daha büyük bir arka difüzör içeriyor. Bu, yere basma kuvvetini ve aerodinamik sürtünmeyi daha da iyileştiriyor. Arka spoylerin değiştirilen hız eşikleri ve en dinamik konumda 26,5 derecelik (22 derece yerine) daha dik açısı da buna katkıda bulunuyor.

Daha az ağırlık ve daha düşük ağırlık merkezi için tente tavan

Yeni SL'nin daha sportif konumlandırması metal açılabilir tavan yerine elektrikli tente tavan tercihini beraberinde getirdi. 21 kilogramlık ağırlık avantajı ve daha düşük ağırlık merkezi, sürüş dinamikleri dışında yol tutuşu özelliklerini de iyileştiriyor. Z-katlama mekanizması alandan ve ağırlıktan tasarruf sağlarken, ayrıca bir tente örtüsüne de gerek kalmıyor. Tentenin tasarımı, tente açıldığında tamamen düz bir konum oluşturuyor. Mühendisler aynı zamanda günlük kullanım konforu ve etkin ses yalıtımı konularına da özen gösterdi. Üç katmanlı tasarım; gergin dış kabuk, tavan kaplaması ve aralarına yerleştirilen kaliteli 450 gr/m² PES keçe olmak üzere gelişmiş bir akustik mattan oluşuyor. Tente, 60 km/s hıza kadar sürüşlerde sadece 15 saniyede açılıyor veya kapanıyor.

Hiperanalog kokpitli ve standart lüks koltuklu iç mekan

Mercedes-AMG SL'in iç tasarımı, analog geometri ile dijital dünyanın "hiperanalog" bir kombinasyonunu içeriyor. Üç boyutlu çerçeveye entegre tamamen dijital gösterge paneli ve MBUX bilgi-eğlence sistemi modern bir görünüm sunarken, farklı kişiselleştirme seçenekleri de sunuyor. Simetrik tasarımlı kokpit dijital ekranlar dışında dört adet türbin tasarımlı havalandırma çıkışıyla da dikkat çekiyor.

Genel olarak simetrik bir tasarıma sahip konsola karşın kokpit sürücü odaklı bir yapı sunuyor. Gösterge panelinin yüksek çözünürlüklü 12,3 inç ekranı, güneş ışığından kaynaklanan yansımaları önleyen yüksek teknoloji ürünü bir vizörle destekleniyor. Tente açıkken güneş ışınlarının rahatsız edici yansımalarını önlemek için orta konsoldaki dokunmatik ekranın eğimi de 12 ile 32 derece arasında ayarlanabiliyor.

Yeni nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) sezgisel bir kullanım sunuyor ve öğrenme yeteneğine sahip. Yeni Mercedes-Benz S-Serisi ile tanıtılan ikinci nesil MBUX'un bazı işlevlerini ve işletim yapısını kullanıma sunuyor. SL'de beş ekran stili üzerinden AMG'ye özel içerikler ekleniyor. Ayrıca "AMG Performance" veya "AMG TRACK PACE" gibi özel menü öğeleri de sportif karakterin altını çiziyor.

SL standart olarak elektrikli ve lüks koltuk ve döşeme seçenekleri ile donatılıyor. İsteğe bağlı olarak deri, napa deri ve napa AMG deri döşemelerle AMG spor ve AMG Performance koltuklar sunuluyor. Opsiyonel olarak sunulan manufaktur macchiato bej/titanyum grisi veya manufaktur trüf kahvesi/siyah döşemeler özel bir dokunuş sağlıyor. AMG Performance koltuklar, sarı veya kırmızı dekoratif dikişli napa deri ve DINAMICA mikrofiber kombinasyonuyla tercih edilebiliyor.

Parlak siyah dışında, dekoratif süslemelerde ve orta konsol da alüminyum, karbon ve manufaktur krom siyah seçenekleri de bulunuyor. Standart ısıtmalı AMG Performance direksiyon, napa deri ve napa deri/MICROCUT mikrofiber olarak sunuluyor.

AMG yüksek performanslı kompozit fren sistemi

Yeni geliştirilen AMG yüksek performanslı kompozit fren sistemi, kontrollü ve mükemmel yavaşlama değerleri sağlıyor. Kısa fren mesafesi, hassas tepki, yüksek stabilite ve yüksek dayanıklılık seviyesiyle en zorlu kullanımları destekliyor. Yokuşta kalkış desteği dışında ıslak zeminde ön hazırlık ve kuru fren gibi işlevler sürüş konforunu arttırıyor.

Hafif kompozit fren diskleri sürüş dinamiklerine ve viraj performansına katkı sağlıyor. Fren diski (dökme çelikten) ve fren diski kabı (alüminyumdan) özel pimlerle birbirine bağlanıyor. Bu tasarım, daha da iyi fren soğutması için alan kazanımı sağlıyor.

Arka aks yönlendirmesi

Mercedes-AMG SL 43 ve Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ için aktif arka aks yönlendirmesi standart olarak sunuluyor. Hıza bağlı olarak arka tekerlekler ya ön tekerleklerle ters yönde ya da aynı yönde dönüyor. Sistem böylece hem çevik hem de dengeli sürüş özellikleri sunuyor. Ön tekerlek direksiyon oranı daha direkt, bu da limitlerde aracı daha az direksiyon yönlendirmeyi avantajı sağlıyor.

Altı farklı sürüş modu ve AMG DYNAMICS

Kaygan, Konfor, Spor, Spor+ ve Kişisel olmak üzere beş AMG DYNAMIC SELECT sürüş modu dışında isteğe bağlı AMG DYNAMIC PLUS Paketinde bulunan Yarış sürüş modu konforludan dinamiğe farklı kullanım gereksinimlerine cevap veriyor. AMG DYNAMIC SELECT sürüş modları dışında SL modellerinde ayrıca AMG DYNAMICS özelliği de bulunuyor. Bu entegre araç dinamiği kontrolü, direksiyon karakteristiği ve ek ESP işlevlerinde kıvraklığı artıran müdahalelerle ESP'nin işlevini genişletiyor.

Sürüş destek sistemleri ve MBUX

Kimi opsiyon olan sürüş destek sistemleri, çok sayıda sensör, kamera ve radar yardımıyla yeni SL'in çevresini izliyor. Akıllı yardımcılar yıldırım hızıyla müdahale edebiliyor. Güncel Mercedes C-Serisi ve S-Serisi'nde olduğu gibi, sürücü örneğin hız uyarlama, mesafe takibi, yön ve şerit değişikliklerine yardımcı olan birkaç yeni ve gelişmiş sistem tarafından destekleniyor. Bu, olası çarpışmalara tepki vermeyi kolaylaştırıyor. Sistemlerin işleyişi, gösterge panelindeki yeni bir ekran konsepti ile görselleştiriliyor.

Gösterge panelindeki yeni yardım ekranı, tam ekran görünümünde sürüş destek sistemlerinin nasıl çalıştığını anlaşılır ve şeffaf bir şekilde gösteriyor. Sürücü, kendi otomobilini, şeritleri, şerit çizgilerini ve otomobilleri, kamyonları ve iki tekerlekli taşıtları gibi diğer yol kullanıcılarını burada 3-Boyutlu olarak görebiliyor. Yeni, animasyonlu yardım ekranı, gerçek zamanlı olarak 3-Boyutlu bir sahneye dayanıyor.

Çok sayıda bağlantılı hizmet sunuluyor

MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi birçok dijital hizmete olanak tanıyor. Dokunmatik ekran veya direksiyondaki dokunmatik kumanda düğmeleri aracılığıyla sezgisel kullanım konsepti, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonu, Bluetooth bağlantısı ile eller serbest kullanım ve bunlardan bazıları.

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