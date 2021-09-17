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Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da - Son Dakika

Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da

17.09.2021 00:50
Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da, System.String[]

Dijital olarak gerçekleşen Autoshow 2021 Mobility’de Mercedes-Benz, 10 farklı modelle otomobil meraklılarıyla buluşuyor.

Dijital olarak gerçekleşen Autoshow 2021 Mobility'de Mercedes-Benz, 10 farklı modelle otomobil meraklılarıyla buluşuyor.

Mercedes-Benz çatısı altında sunulan 4 farklı markanın (Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-EQ, Mercedes-Maybach) standlarında birçok yeni model ilk kez otomobil ve teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor.

Mercedes-EQ markasının standında, bu markanın farklı segmentlerdeki 3 farklı modeli olan; EQC, EQA ve EQS yer alırken, performansı lüksle buluşturan Mercedes-AMG markasının standında önümüzdeki aylarda satışa sunulacak, yenilenen Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé modeli bulunuyor. Modern lüksü, zamansız güzelliği ve öncü teknolojiyi temsil eden Mercedes-Benz markasının altında Yeni C-Serisi başta olmak üzere Yeni CLS, GLB ve G-Serisi yer alırken, nihai lüksü temsil eden Mercedes-Maybach markasının standında, Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi ziyaretçilerini bekliyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan; "Geçmişten günümüze, birçok yeniliği, otomotiv dünyasına sunan ve lüks segmente birçok alanda öncülük eden markamız, her geçen gün yepyeni teknolojiler üzerinden sürdürülebilir ve çevreye duyarlı çözümler sunmaya devam ediyor. Yaptığımız global açıklamamızda, gelecek planlarımızın yalnızca elektrikli modeller üzerine şekilleneceğini belirttik. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, koşulların izin verdiği tüm pazarlarda tamamen elektrikliye geçmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 'Elektriğin öncüsü' olmayı hedeflediğimiz bu yolda, yarı-elektrikli araçlardan tamamen elektrikli otomobillere geçiş yaparak, emisyonsuz ve yazılım odaklı bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Mercedes-Benz olarak bizim bu dönüşümdeki temel görevimiz ise, elektrikli otomobil alanında etkileyici ürünler sunarak müşterilerimizi bu geçişe ikna etmek oluyor. İşte tam bu noktada, her yaştan her kitleye hitap etme geleneğimizi sürdürerek, Mercedes-EQ markamız altında farklı ihtiyaçlar için farklı çözümler sunmaya devam ediyoruz.

Bu yılın son ayında lansmanını planladığımız, yeni bir dönemin başlangıcını temsil eden EQS ve kompakt segmentteki tamamen elektrikli ilk aracımız EQA modelleri, bu fuarda ilk kez detaylı olarak incelenebiliyor. Kasım ayında Türkiye lansmanını yapacağımız, segmentinin yıldızı Yeni C-Serisi'nin detaylarına hakim olurken ayrıca geleceğin mobilite vizyonunu gözler önüne serdiğimiz Vision AVTR ile de gelecek ile ilgili planlarımıza yakından tanıklık edilebiliyor." dedi.

Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da

EQA

Mercedes-EQ ailesinin tamamen elektrikli kompakt ve dinamik SUV modeli EQA'yı Türkiye'de ilk kez Autoshow ile birlikte meraklılarıyla buluşuyor. Her yaştan, her kitleye hitap etme geleneği ile farklı ihtiyaçlar için farklı çözümler sunmaya devam eden marka, EQA ile müşterilerine ilk kez kompakt segmentte de tamamen elektrikli, şehir içi kullanıma uygun ve 432 km'ye kadar son derece güçlü menzili ile yeni bir elektrikli Mercedes deneyimi sunuyor.

GLA'nın yakın bir akrabası olan EQA, bu modelin tüm heyecan verici, maceracı özelliklerini bünyesinde barındırıyor ve bu özellikleri, verimli bir elektrikli güç aktarma sistemiyle birleştiriyor. EQA, DC şarj istasyonlarında yalnızca 30 dakikada yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor. EQA 350 4MATIC, ön ve arka aksta yer alan iki elektrikli motorun ürettiği toplam 292 BG güç ile 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 6 saniyede tamamlıyor.

Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da

EQS

Mercedes-EQ markası, tamamen elektrikli ilk lüks sedan modeli EQS ile lüks segmentini yeniden tanımlıyor. EQS aynı zamanda Mercedes-EQ markasının lüks ve üst sınıf elektrikli araçlara yönelik modüler mimariye dayanan ilk model olmasıyla da dikkat çekiyor. Üstün teknoloji, tasarım, işlevsellik ve bağlanabilirlik özelliklerini birleştiren EQS, hem sürücü hem de yolculara odaklanıyor.

EQS, 523 BG ile 0'dan 100'e 4,3 saniyede çıkabiliyorken aynı zamanda tam tamına 672 km'ye kadar bir menzil sunuyor. EQS'te, DC şarj istasyonlarında 300 kilometreye kadar menzil için yalnızca 15 dakikalık bir şarj yeterli oluyor.

Yeni S-Serisi'ne yakın konfor ve lüks özellikleri sunan EQS, tamamen elektrikli bir platform üzerine inşa ediliyor. Tamamen yeni bu konsept, "Amaca Yönelik Tasarım"ı mümkün kılıyor. Bütünleşik kavisli hatları, fastback arka tasarımı ve olabildiğince önde konumlandırılan kabiniyle EQS, ilk bakışta bile içten yanmalı motora sahip araçlardan ayrışıyor. "Progressive Luxury" (İlerici Lüks) ile birleştirilen "Sensual Purity" (Duygusal Sadelik) tasarım felsefeleri, cömertçe şekillendirilen yüzeyleri, azaltılmış çizgileri ve kesintisiz geçişleri beraberinde getiriyor.

Aerodinami uzmanları ile tasarımcıların yakın iş birliği ve "Amaca Yönelik Tasarım" yaklaşımını kapsayan çok sayıda titiz detay sayesinde elde edilen 0,20 Cd sürtünme katsayısı ile EQS, dünyanın en aerodinamik seri üretim otomobili unvanını elde ediyor. Söz konusu değer, özellikle sürüş menziline de çok olumlu yansıyor. EQS, aynı zamanda düşük rüzgar sürtünmesi ile en sessiz araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Hem sürücüye hem de yolculara odaklanan EQS ile devrim niteliğindeki yeni ekran teknolojisi MBUX Hyperscreen'in de lansmanı gerçekleştiriliyor. MBUX Hyperscreen ile iç tasarımda, sürücüden ön yolcu alanına uzanan toplamda üç adet ekran birleşerek tek bir ekran formuna kavuşuyor. Sadece sürücü değil ön yolcuya ait ekran da geniş, kişiselleştirme ve kontrol imkanları sunuyor.

Mercedes-Benz, EQS'de hava kalitesi konusunda kapsamlı bir yaklaşım sergiliyor. Özel filtreleme sistemiyle HEPA filtre, yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde alanı temizleyebilen bir havalandırma sistemi sunuyor.

Bütün bunların yanında EQS, önde ve arkada otomatik açılıp kapanabilen kapılar gibi yeni teknolojileriyle standartları belirliyor. Aynı zamanda MBUX'i kullanarak da arka kapıların açılabilmesiyle sürücü konforu da başka bir boyuta taşınıyor.

Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da

Yeni C-Serisi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da çok önemli yere sahip olan ve tamamen Yeni C-Serisi de ilk kez Autoshow 2021'de Türk tüketicisiyle buluşuyor.

Yeni C-Serisi'nde, 204 BG gücünde hafif hibrit benzinli bir motor kullanılıyor. Mercedes-AMG Petronas Formula 1 ekibiyle birlikte geliştirilen yeni turbo beslemesi ile çok daha verimli olan motor, her zamankinden düşük emisyon oranlarını karşılayabiliyor.

Yeni C-Serisi, S-Serisi'nden aldığı özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Arka aks yönlendirmesi ve orta konsolda konumlanan yeni nesil MBUX ekranıyla sınıfının standartlarını aşıyor. Çok daha gelişmiş komutları algılayan ikinci nesil MBUX bilgi-eğlence sistemi ile sürücüye iç mekanda alışılmadık bir konfor sunuyor.

Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da

Yeni CLS

Yenilenen Mercedes-Benz CLS, güncellenen tasarımı ve yeni sunulmaya başlanan donanımlarıyla 4 kapılı coupé akımının öncüsü olmayı sürdürüyor. Yenilenen versiyonuyla çok daha keskin ve dinamik bir tasarıma kavuşan CLS'de, artan kişiselleştirme özellikleri ve birçok üst düzey donanım sunuluyor. Sportif ve eşsiz karakterini özgüvenli bir şekilde ortaya koyarak yenilenen CLS modeli de Autoshow ile birlikte satışa çıkıyor.

Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da

Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé

7 senedir üst üste zafer kazanan Mercedes-AMG Formula 1 takımı tarafından geliştirilen üçüncü nesliyle GT 4-Kapı Coupé, başlı başına bir başarı öyküsü olmaya devam ediyor. Bir önceki nesline göre daha fazla sürüş konforu, daha geniş donanım yelpazesi ve daha fazla kişiselleştirilebilen özellik sunan en yeni 4 kapılı spor otomobil, müthiş performansı ile sürüş keyfi sunuyor.

Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da

Mercedes-Maybach S-Serisi

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, aynı anda hem modern geleceğin otomobili hem de bir klasik olmayı başaran gerçek bir idol olma özelliği taşıyor. "Sofistike Lüks" tanımında yeni bir boyutun kapılarını açan Yeni Maybach S-Serisi, Autoshow lansmanı ile satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da

Vision AVTR

Las Vegas'ta düzenlenen 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2020) sergilendiği gibi dünyanın her yerinde yankı uyandıran VISION AVTR, Autoshow 2021'de de sergileniyor. Konsept aracın adındaki AVTR, "Advanced Vehicle Transformation" (Gelişmiş Araç Dönüşümü) anlamına gelirken, aynı zamanda James Cameron'un Avatar filminden esinlenilmesiyle, kısaltmaya uygun bir karaktere bürünüyor. Avatar 2 film ekibiyle beraber geliştirilen VISION AVTR, çok sayıdaki teknolojik yeniliğiyle otomotiv sektörünün geleceğine ışık tutuyor. Alışılmış "İnsan-Makine" arayüzüne, doğanın da eklendiği VISION AVTR'da tamamen geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor. Tamamen elektrikli altyapıdaki aracın en önemli yeniliklerinden biri de devrim niteliğindeki geri dönüşümlü organik pil teknolojisi.

Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Mercedes-Benz 10 farklı modelle Autoshow'da - Son Dakika


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